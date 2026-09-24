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தங்களின் வெற்றியைக் கொண்டாடிய நிவின் பாலி, சூரி!

கேக் வெட்டி கொண்டாடிய நிவின் பாலி, சூரி...

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நடிகர்கள் நிவின் பாலி, சூரி இருவரும் தங்கள் திரைப்படங்களின் வெற்றியைக் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

நடிகர்கள் நிவின் பாலியும் சூரியும் இணைந்து நடித்த திரைப்படமான ஏழுகடல் ஏழுமலை திரைப்படம் அக். 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளியீட்டில் தாமதம் கண்டு வந்த இப்படம் தற்போது திரைக்கு வரவுள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்படத்திற்கான முன்வெளியீட்டு நிகழ்வில் நடிகர்கள் சூரி, நிவின் பாலி, அஞ்சலி இயக்குநர்கள் ராம், வெற்றி மாறன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

நிகழ்வில், அண்மையில் வெளியான நிவின் பாலியின் பெத்லேகம் குடும்ப யூனிட் மற்றும் சூரியின் மண்டாடி திரைப்படங்களின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் விதமாக இருவரும் கேக் வெட்டி ஒருவருக்கு ஒருவர் கேக் ஊட்டி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.

Actors Nivin Pauly and Soori celebrated the success of their films by cutting a cake.

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