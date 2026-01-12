அறிவியல் ஆயிரம்: செயற்கை மரபணுவைக் கண்டுபிடித்த ஹர் கோவிந்த் கொரானா!

ஹர் கோவிந்த் கொரானா என்ற பெயர் 1970களில் உலகம் முழுவதும் பரவலாக அறிவியல் சார்ந்த மக்களிடையே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட பெயராகும். காரணம், ஹர் கோவிந்த் கொரானா மரபணுக் குறியீட்டை உடைத்தார். அவரும் அவரது சக பணியாளர்களும், நியூக்ளியோடைடு வரிசைகள் (குறியீடு) எவ்வாறு அமினோ அமில வரிசைகளாக (புரதங்கள்) மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொண்டனர். விஸ்கான்சின்-மாடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தபோது, 1968 ஆம் ஆண்டு மார்ஷல் டபிள்யூ. நிரன்பெர்க் மற்றும் ராபர்ட் டபிள்யூ. ஹோலி ஆகியோருடன் உடலியல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை பகிர்ந்து கொண்டார் கொரானா.
இந்திய - அமெரிக்கர் & நோபல்
ஹர் கோவிந்த் கொரானா இந்தியாவில் பிறந்து, பின்னர் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்ற ஒரு புகழ்பெற்ற உயிர்வேதியியலாளர் (Biochemist) ஆவார். அவர் 1968 ஆம் ஆண்டு உடலியல் மற்றும் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றவர். இந்த நோபல் பரிசு, மரபணுக் குறியீடு (Genetic Code) எவ்வாறு செயல்படுகிறது? டிஎன்ஏ/ஆர்என்ஏ - இல் உள்ள நியூக்ளியோடைட்களின் வரிசை எவ்வாறு புரத உற்பத்தியை (Protein Synthesis) கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை விளக்கியதற்காக வழங்கப்பட்டது.
இது நியூக்ளிக் அமிலங்களில் உள்ள நியூக்ளியோடைடுகளின் வரிசையைக் காட்டிய ஆராய்ச்சிக்காக, அவை செல்லின் மரபணு குறியீட்டைக் கொண்டு சென்று புரதங்களின் கலத்தின் தொகுப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. கொரானா மற்றும் நிரன்பெர்க்கிற்கு அதே ஆண்டில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து லூயிசா கிராஸ் ஹார்விட்ஸ் பரிசும் வழங்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிறந்த கொரானா, வட அமெரிக்காவில் உள்ள மூன்று பல்கலைக்கழகங்களின் பீடங்களில் பணியாற்றினார். அவர் 1966 இல் அமெரிக்காவின் குடிமகனாக ஆனார். மேலும் 1987 ஆம் ஆண்டு, அவர் தேசிய அறிவியல் பதக்கத்தைப் பெற்றார்.
உயிரியலின் முன்னோடி
நோபல் பரிசு பெற்ற ஹர் கோவிந்த் கொரானா, மரபணுக் குறியீட்டை உடைத்து, டிஎன்ஏவின் நியூக்ளியோடைடு வரிசை புரதத் தொகுப்பை எவ்வாறு வழிநடத்துகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தினார். இது வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் கோவிட்-19, போன்ற நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் , பிசிஆர்( PCR) சோதனைகளை செயல்படுத்துவதற்கும் இன்றியமையாத கண்டுபிடிப்பாகும். அவர் முதல் செயற்கை மரபணுவையும் உருவாக்கினார். அவர் செயற்கை உயிரியலின் முன்னோடி. முதல் செயற்கை மரபணுவை உருவாக்கி அதை ஓர் உயிரினத்தில் செருகி செயற்கை உயிரியலை நிரூபித்தார். நுண்ணுயிரிகள், மரபணு சிகிச்சை, செயற்கை மரபணுக்களை ஆய்வு செய்வதற்கான கதவுகளைத் திறந்தார். செயற்கை உயிரியல் மரபணு சிகிச்சை, பார்வை சிகிச்சை ஆராய்ச்சிக்கு வழிவகுத்தார். இது சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய இந்தியாவில் ஒரு எளிய தொடக்கத்துடன் உலகளாவிய அங்கீகாரத்திற்கு வழிவகுத்தது.
ஹர் கோவிந்த் கொரானாவின் பங்களிப்பு என்பது மூலக்கூறு உயிரியலுக்கு அப்பாற்பட்டது; இது உயிரியல் தகவல்களைப் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் மாற்றியமைப்பதற்கும் நமது அணுகுமுறையில் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. அவரது அறிவியல் பணி, அவரது சகாக்களான லூரியா மற்றும் ரிச் ஆகியோரின் பணி, கேண்டல் ஸ்கொயர் உள்பட உலகளாவிய உயிரி தொழில்நுட்பத் தொழில் துணைக் கிளைகளின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது.
சமூகத்திற்கான பங்களிப்புகள்
புரதத் தொகுப்பு: புரதங்கள், மூன்று - நியூக்ளியோடைடு அலகுகளில் (codons-கோடன்கள்) படிக்கப்படுவதை அவர் நிரூபித்தார் மற்றும் செல்கள் புரதங்களை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இன்றியமையாத தொடக்க/நிறுத்த சமிக்ஞைகளை அடையாளம் கண்டார்.
பார்வை ஆராய்ச்சி: அவரது தொழில் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில், பார்வையின் மூலக்கூறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்தார், பாக்டீரியோஹோடாப்சின் போன்ற ஒளி உணர்திறன் புரதங்களைப் பற்றி ஆய்வு செய்தார்.
அறிவியலில் தாக்கம்: அவரது பணி நவீன உயிரி தொழில்நுட்பம், மரபணு திருத்தம் (CRISPR போன்றவை) மற்றும் மரபணு நோய்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அடித்தளமாக உள்ளது. இது மருத்துவம் மற்றும் அறிவியலை கணிசமாக பாதிக்கிறது.
ஹர்கோவிந்த் கொரானா பங்களிப்பு
1950களில் மரபணுத் தகவல்கள் டிஎன்ஏவிலிருந்து ஆர்என்ஏவிற்கும் புரதத்திற்கும் மாற்றப்படுகின்றன என்பது நிறுவப்பட்டது. டிஎன்ஏவில் உள்ள மூன்று நியூக்ளியோடைடுகளின் ஒரு வரிசை ஒரு புரதத்திற்குள் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்துடன் ஒத்திருக்கிறது. இந்த மரபணு குறியீட்டை எவ்வாறு உடைக்க முடியும்? மார்ஷல் நிரன்பெர்க் புதிரின் முதல் பகுதியைக் கண்டுபிடித்த பிறகு மீதமுள்ள குறியீடு படிப்படியாக அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் வெளிப்பட்டது. ஹர் கோவிந்த் கொரானா நொதிகளின் உதவியுடன் வெவ்வேறு ஆர்என்ஏ சங்கிலிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்தத் துறையில் முக்கிய பங்களிப்புகளைச் செய்தார். இந்த நொதிகளைப் பயன்படுத்தி, அவர் புரதங்களை உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது. இந்த புரதங்களின் அமினோ அமில வரிசைகள் பின்னர் மீதமுள்ள புதிர்களைத் தீர்த்தன.
இளமைக் காலம்
ஹர்கோவிந்த் கொரானா அன்றைய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முல்தான் மாவட்டம் ராய்பூர் என்ற கிராமத்தில் (அப்போது பிரிட்டிஷ் இந்தியா – இன்றைய பாகிஸ்தான்) 1922 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் நாள் பிறந்தார். அன்றைய நிலையில் அங்கு எல்லாம் வறுமை மிகுந்து இருந்தது. அவரது தந்தையின் பெயர்: கன்பத்ராய் கொரானா; தாயின் பெயர் கிருஷ்ணா தேவி. இவர்கள் ஒரு பஞ்சாபி இந்து கத்ரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அவரது தந்தை, அங்கு அரசாங்க எழுத்தராக, கிராம வரி வசூல் அலுவலர் – பட்வாரியாகப் பணியாற்றினார். அந்த தம்பதியருக்கு ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்தன. அவர்களின் கடைசிக் குழந்தைதான் ஹர் கோவிந்த் கொரானா.
துவக்க கல்வி
ஹர் கோவிந்த் கொரானாவின் தந்தை அங்கு அரசாங்க எழுத்தராக இருந்ததால், அவர் கல்விக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்தார். அவர்களின் குடும்பம் அந்த கிராமத்தில் எழுத்தறிவு பெற்ற ஒரே குடும்பமாக இருந்தது. ஆனால், கொரானாவின் முதல் நான்கு ஆண்டுகள் கல்வி என்பது ஒரு மரத்தின் கீழ் நடந்தது. அதுவே அந்த கிராமத்தின் “பள்ளி”. 6 வயது வரை அவரிடம் ஒரு பென்சில்கூட இல்லை. இதுதான் அவரது வாழ்க்கைப் போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் உண்மை.
கல்வி நீட்டிப்பு
1922 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் பஞ்சாபில் பிறந்த அவர், ஒரு சிறிய கிராமத்திலிருந்து கல்விச் சிறப்பை நோக்கிய பயணம் அவரது அறிவாற்றலையும் உறுதியையும் வெளிப்படுத்துகிறது. பொருளாதார சவால்கள் இருந்தபோதிலும், கொரானாவின் கல்வி, வெளிநாடுகளில் படிப்புகளுக்கான உதவித்தொகைகளைப் பெற்றது. ஹர் கோவிந்த் கொரானாவின் கல்வி பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கிராமப் பள்ளியில் இருந்து இங்கிலாந்து, சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் வட அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் உயர் படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி வரை பரவியது.
பள்ளிக் கல்வி
கிராமப் பள்ளி: ராய்ப்பூர் கிராமத்தில் படித்த பின்பு, அவர் அருகிலுள்ள முல்தான் நகரத்தில் உள்ள தயானந்த் ஆங்கிலோ-வேத (DAV) உயர்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றார். மிகக் குறைந்த வளங்கள் இருந்தபோதிலும், உயர்நிலைப் பள்ளிப் படிப்பை முடித்து பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவித்தொகையுடன் பட்டங்களைப் பெற்று மரபியலில் முன்னோடிப் பணிகளுக்கு களம் அமைத்தார் கொரானா.
உயர் கல்வி
மிகுந்த ஏழ்மையிலும், கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த தந்தையின் முயற்சியால் டிஏவி உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்தார். கொரானாவின் உயர்கல்வி பயணம் கல்வியில் சிறந்து விளங்கியதோடு, சர்வதேச அளவில் படிக்க அவருக்கு உதவிய உதவித்தொகைகளையும் வழங்கியது.
முல்தான் அரசு கல்லூரியில் வேதியியலில் பி.எஸ்சி. (1943) படித்தார். பின்னர் லாகூர் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் (பிரிட்டிஷ் இந்தியா) வேதியியலில் முதுகலைப் பட்டம் (1945) பெற்றார்.
கல்லூரி வாழ்க்கை முழுவதும் உதவித்தொகைகளின் மூலம் கல்வியைத் தொடர்ந்தார். ஆனால் அவரது தற்செயலான தொழில் பாதை, இங்கிலாந்தில் அவரது ஆரம்ப ஆராய்ச்சிக்கான இடப் பற்றாக்குறை அவரை கரிம வேதியியலுக்குத் திருப்பி, உயிர் வேதியியலுக்கான பாதையில் அவரை வழிநடத்தியது. 1945 ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பாவில் உயர் கல்விக்காக இங்கிலாந்து சென்று அங்கு லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்தில் கரிம வேதியியல் (Organic Chemistry) படித்து ஆய்வு செய்து 1948 ஆம் ஆண்டு முனைவர் பட்டம் (PhD) பெற்றார். கரிம வேதியியலில் 1948 ஆம் ஆண்டு ரோஜர் ஜே.எஸ். பீரின் மேற்பார்வையின் கீழ் பணியாற்றினார்.
முதுகலை உதவித்தொகை/ஆராய்ச்சி:
அவர் சுவிட்சர்லாந்தில் பேராசிரியர் விளாடிமிர் ப்ரீலாக் உடன் அல்கலாய்டு வேதியியலில் முதுகலை ஆராய்ச்சியை, சம்பளமில்லாத ஆய்வுப் பணியாகச் செய்தார்.
பின்னர் இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் (1950–1952) சென்று நோபல் பரிசு பெற்ற சர் அலெக்சாண்டர் டோடுடன் புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் குறித்து பணியாற்றினார். இங்கு அவருக்கு நஃபீல்ட் பெல்லோஷிப் கிடைத்தது. இந்த அனுபவம், பின்னர் அவரது வாழ்க்கையை வரையறுக்கும் துறையில் அவருக்கு ஆர்வத்தைத் தூண்டியது.
கனடா – ஆய்வக வாழ்க்கையின் தொடக்கம்
ஹர் கோவிந்த் கொரானாவின்கனடா வாழ்க்கை 1952 ஆம் ஆண்டு கனடா, வான்கூவர் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் (British Columbia Research Council-University of British Columbia) பணியாற்ற அனுமதித்தது. அங்கு மிகக் குறைந்த வசதிகள் இருந்தாலும், முழு சுதந்திரத்துடன் ஆராய்ச்சி செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இங்கே அவர் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் (Nucleic Acids)மற்றும் உயிரணுக் கட்டுமான மூலக்கூறுகள் பற்றிய முக்கிய ஆய்வுகளைத் தொடங்கினார்.
அமெரிக்கா முதல் நோபல் பரிசு வரை
1960 ஆம் ஆண்டு விஸ்கான்சின் – மேடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் நொதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இணை இயக்குநராகப் பணியாற்ற நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர் அங்கேயே 1962 ஆம் ஆண்டு உயிர்வேதியியல் பேராசிரியர் ஆனார். 1964 ஆம் ஆண்டு அவர் பேராசிரியர் ஆனார். இங்குதான் ஆர்என்ஏ -> புரோட்டீன் என்ற மரபணு மொழிபெயர்ப்பு (Translation) எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை ஹர் கோவிந்த் கொரானா கற்றுக்கொண்டு விளக்கினார்.
1968ஆம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்காக, மார்ஷல் டபிள்யூ. நைரன்பெர்க் மற்றும் ராபர்ட் டபிள்யூ. ஹாலி ஆகியோருடன் இணைந்து நோபல் பரிசு பெற்றார்.
நோபல் குழு கூறியது: “மரபணுக் குறியீட்டின் விளக்கம் மற்றும் அது புரத உற்பத்தியில் வகிக்கும் பங்கு” கொரானா, செயற்கை ஆர்என்ஏ சங்கிலிகளை உருவாக்கி அவை எந்த அமினோ அமிலங்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை நிரூபித்தார்.
செயற்கை டிஎன்ஏவின் தந்தை
ஹர் கோவிந்த் கொரானா: டிஎன்ஏவின் குறியீட்டை உடைத்து முதல் செயற்கை மரபணுவை உருவாக்கிய வேதியியலாளர். 1968 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசைப் பகிர்ந்து கொண்ட ஹர் கோவிந்த் கொரானாவின் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு, மரபணு குறியீட்டை உடைத்தல், டிஎன்ஏ/ஆர்என்ஏவில் உள்ள நியூக்ளியோடைடுகளின் வரிசை புரதத் தொகுப்பை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதைக் காண்பித்தது. மேலும், செயற்கை மரபணுக்களின் வேதியியல் தொகுப்புக்கான முறைகளை மேலும் உருவாக்கினார். மரபணு பொறியியலுக்கு முன்னோடியாக இருந்தார்; பிசிஆருக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார். அவர் முதல் மரபணுவை ஒருங்கிணைத்து, அமினோ அமிலங்களுக்கான ஆர்என்ஏ மும்மடங்கு (கோடான்கள்) குறியீட்டை எவ்வாறு உருவாக்குகிறார் என்பதைக் காட்டினார். இது புரத உற்பத்தியை அடிப்படையில் விளக்குகிறது.
பிறந்த ஊர் பிரிவு
இந்தியப் பிரிவினை (Partition) காரணமாக, அவரது குடும்பம் முல்தானை நிரந்தரமாக இழந்தது. அதன்பின்னர் அவர் தனது பிறந்த ஊரை மீண்டும் ஒருபோதும் காணவில்லை.
அறிவியல் பங்களிப்புகள்
மரபணுக் குறியீடுகள்: கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை மரபணு குறியீடுகள் ஆகும்.
UCU → செரின் (Serine)
CUC → லியூசின் (Leucine)
UAG, UAA, UGA → Stop Codons
கொரானா உலகின் முதல் செயற்கை மரபணு (1972)வை உயிரினத்திற்கு வெளியே முழுமையாக செயல்படும் மரபணுவை உருவாக்கிய முதல் மனிதர்.
பிசிஆர் தொழில்நுட்பத்திற்கும் CRISPR–Cas9 மரபணுத் திருத்தத்திற்கும் அடித்தளமாக அமைந்தது. இன்று உலகெங்கும் பயன்படும் செயற்கை டிஎன்ஏ/ஆர்என்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் தந்தை ஹர் கோவிந்த் கொரானா.
பின் ஆய்வுகள்
பின் கண் பார்வை சிகிச்சைக்காக அவர் Bacteriorhodopsin (ஒளியை வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றும் புரதம்) Rhodopsin (கண் பார்வைக்கு அடிப்படை புரதம்) போன்றவை கண்டுபிடித்தார்.
செல் உயிரியல் மற்றும் மரபியல் துறையில் இந்திய விஞ்ஞானிகளின் பங்களிப்பு என்ன?
இந்திய-அமெரிக்க உயிர்வேதியியலாளர் ஹர் கோவிந்த் கொரானா, மரபணு குறியீட்டையும் அதன் புரத தொகுப்பு செயல்பாட்டையும் கண்டறிந்ததற்காக 1968 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசைப் பெற்றார். இந்திய-அமெரிக்க உயிர்வேதியியலாளர் ஹர் கோவிந்த் கொரானா, மூலக்கூறு உயிரியலில் தனது அற்புதமான பங்களிப்புகளுக்காக உலகளாவிய பாராட்டைப் பெற்றார்.
விருதுகள் & மரியாதைகள்
மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் ஹர் கோவிந்த் கொரானா. ஹர் கோவிந்த் கொரானாவுக்கு 1968 ஆம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
பணி பயணம்
1949-இல் இந்தியப் பிரிவினை காரணமாக குடும்பம் தில்லிக்குக் குடிபெயர்ந்தது. அவர் மீண்டும் இங்கிலாந்துக்குச் சென்று கேம்பிரிட்ஜில் (1950-1952) புரதக் கூறுகள் (peptides) மற்றும் நியூக்ளியோடைடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். 1952 ஆம் ஆண்டு, ஹர் கோவிந்த் கொரானா குடும்பத்துடன் வான்கூவர், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவிற்குக் குடிபெயர்ந்து கொலம்பியா ஆராய்ச்சி மன்றத்தில் (University of British Columbia) பணியாற்றினார். இங்கே அவர் தனது சொந்த ஆய்வுக்கூடத்தை தொடங்கினார்.
இணை இயக்குனர் பொறுப்பு & ஆய்வு
ஹர் கோவிந்த் கொரானா 1960-ஆம் ஆண்டு விஸ்கொன்சின்-மாடிசன் பல்கலைக்கழகத்தின் நொதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (Institute for Enzyme Research) இணை இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றார். 1968 ஆம் ஆண்டில் அவர் நோபல் பரிசுக்கான அடிப்படை ஆராய்ச்சிப் பணிகளை இங்கேயே முடித்தார். ஆர்என்ஏ எவ்வாறு புரதங்களைத் தொகுப்பதற்கான குறியீட்டை வழங்குகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவினார். மேலும் செயல்பாட்டு மரபணுக்களை (functional genes) தொகுக்கும் பணியையும் தொடங்கினார்.
வேதியல் பேராசிரியர்
ஹர் கோவிந்த் கொரானா, 1970 ஆம் ஆண்டு முதல் மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் (MIT) உயிரியல் மற்றும் வேதியியல் பேராசிரியராகப் பொறுப்பேற்றார். பின்னர் ஸ்க்ரிப்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் விஞ்ஞான ஆளுகைக் குழுவின் உறுப்பினரானார். 2007-இல் எம்ஐடி -யிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
ஹர் கோவிந்த் கொரானா, அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் எஸ்தர் எலிசபெத் சிப்லரை பிராகாவில் சந்தித்தார்; காதல் வயப்பட்டார். பின்னர் 1952 ஆம் ஆண்டு எஸ்தர் எலிசபெத் சிப்லரை மணந்தார். சுவிட்சர்லாந்தில் சந்தித்த இவர்களுக்கு ஜூலியா எலிசபெத், எமிலி அன்னே மற்றும் டேவ் ராய் என மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தனர். அவர்களது வீடு கலை, இசை மற்றும் அறிவியலால் நிரம்பியிருந்தது. ஆனால் எஸ்தரும் மகள் எமிலியும் அவருக்கு முன்பாகக் கடந்து சென்றதால் அவர் தனிப்பட்ட இழப்புகளைச் சந்தித்தார்.
அடக்கமானவர் & உந்துதல் கொண்டவர்:
தனது பணிவுக்குப் பெயர் பெற்ற அவர், "நான் எப்போதும் பெரிய பிரச்னைகளில் வேலை செய்கிறேன்" என்று கூறி பெரிய அறிவியல் சவால்களைச் சமாளிக்க விரும்பினார்.
முக்கிய ஆராய்ச்சிப் பங்களிப்புகள்:
1. மரபணுக் குறியீட்டை விளக்குதல்: கொரானா, நிரென்பெர்க் மற்றும் ஹோலி ஆகியோருடன் இணைந்து மரபணுக் குறியீடு (genetic code) எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விளக்கினார். ஆர்என்ஏ சங்கிலிகளை உருவாக்கி, அவை எந்த அமினோ அமிலங்களை (புரதத் தொகுதிகள்) உருவாக்குகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்தார். இதன் மூலம், UAG, UAA, UGA ஆகியவை "நிறுத்து குறியீடுகள்" (stop codons) என்பதையும் உறுதிப்படுத்தினார்.
2. முதல் செயற்கை மரபணு: 1970-களில் கொரானா உலகில் முதன்முதலாக ஒரு செயல்பாட்டு மரபணுவை (synthetic gene) வேதியியல் முறையில் முழுமையாகத் தொகுத்தார். இந்த முறை இன்று பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. ஆலிகோநியூக்ளியோடைடுகளின் வேதியியல் தொகுப்பு: கொரானா தான் முதன்முதலாக ஆலிகோ நியூக்ளியோடைடுகளை (oligonucleotides) வேதியியல் முறையில் தொகுத்தார். இந்தச் செயற்கையாக வடிவமைக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ பகுதிகள், இன்று உயிரியல் ஆய்வுக் கூடங்களில் மரபணு வரிசை முறை, குளோனிங், புதிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பொறியியல் செய்வது உள்ளிட்ட பல துறைகளில் முக்கியமாக உள்ளன. CRISPR/Cas9 போன்ற மரபணுத் தொகுதி தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படையில் இவரது ஆராய்ச்சி இடம்பெற்றுள்ளது.
4. பிற்கால ஆராய்ச்சி: 1970-களின் பிற்பகுதியில், அவரது ஆய்வுக்கூடம் ஒளி ஆற்றலை ரசாயன ஆற்றலாக மாற்றும் ஒரு சவ்வுப் புரதமான பாக்டீரியோரோடோப்சின் (bacteriorhodopsin) மற்றும் பார்வை நிறமியான ரோடோப்சின் (rhodopsin) குறித்து ஆய்வு செய்தது.
விருதுகள் மற்றும் கௌரவங்கள்:
1968: உடலியல்/மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு (பகிர்வு).
1969: இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷண்,
லூயிசா கிரோஸ் ஹோர்விட்ஸ் பரிசு (கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம்).
1974: வில்லார்ட் கிப்ஸ் பதக்கம் (அமெரிக்க வேதியியல் கழகம்).
1987: அமெரிக்காவின் தேசிய அறிவியல் பதக்கம் (National Medal of Science).
அமெரிக்க தேசிய அறிவியல் அகாதமி (1966), அமெரிக்க கலை மற்றும் அறிவியல் அகாதமி (1967), ராயல் சொசைட்டி (லண்டன்) வெளிநாட்டு உறுப்பினர் (1978) உள்ளிட்ட மிக உயர்ந்த அறிவியல் சங்கங்களில் உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
2018: கொரானாவின் 96-வது பிறந்தநாளைக் கௌரவிக்கும் வகையில் கூகுள் டூடுல் (Google Doodle) வெளியிடப்பட்டது.
கொரானா திட்டம் (Khorana Program): இந்திய அரசின் உயிரித் தொழில்நுட்பத் துறை (DBT), விஸ்கொன்சின்-மாடிசன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஐந்து-அமெரிக்க அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மன்றம் (IUSSTF) ஆகியவை இணைந்து இந்திய மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்களுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மாற்றம் விளைவிக்கும் அனுபவங்களை வழங்கும் "கொரானா திட்டம்" என்ற முனைப்புத் திட்டத்தை நிறுவின.
பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் கொரானா பெயரில் பூங்கா.
இறப்பு
ஹர் கோவிந்த் கொரானா 2011 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9 ஆம் நாள் அன்று மாசசூசெட்ஸில் உள்ள அவரது இல்லமான கான்கார்டில் 89 ஆம் வயதில் தனது சிந்திக்கும் ஆற்றலை நிறுத்திக் கொண்டார். அவரது மனைவி எஸ்தர் மற்றும் மகள் எமிலி அன்னே ஆகியோர் அவருக்கு முன்னதாகவே இறந்துவிட்டனர். மற்ற இரு குழந்தைகளும் அவரை விட்டுச் சென்றனர். ஒரு விஞ்ஞானியின் வாழ்வு கொஞ்சம் சோகம், வேதனையுடன் முடிவுற்றது.
ஒரு மரத்தின் கீழ் கல்வி தொடங்கிய மனிதன், மனித குலத்தின் மரபணு மொழியை உலகிற்கு வாசிக்க கற்றுத் தந்தான். உண்மையில், ஹர் கோவிந்த் கொரானா அறிவியலின் மௌன புரட்சியாளர்.
