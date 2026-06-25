என்சிஇஆர்டி 9-ம் வகுப்பு புத்தகத்தில் அவசரநிலை குறித்த பாடம் சேர்ப்பு!

என்சிஇஆா்டி-ன் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் அவசரநிலை குறித்த ஒரு பகுதி புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலின் (என்சிஇஆா்டி) புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி, ”சமூகத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: இந்தியா மற்றும் அதற்கு அப்பால்” (Understanding Society: India and Beyond) என்ற சமூக அறிவியல் பாடப்புத்தகத்தில் இந்த வரலாற்று நிகழ்வு பாடமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
'ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான சவால்' என்ற தலைப்பின் கீழ் புதிதாக இந்தப் பகுதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 1975 முதல் 1977 ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியாவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தேசிய அவசரநிலை பற்றிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
1975 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் ஆலோசனையின்படி, குடியரசுத் தலைவர் ஃபக்ருதீன் அலி அகமதுவால் இந்த அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக அந்தப் பாடப் பிரிவில், “1975 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், உள்நாட்டுக் கலவரம் காரணமாக அப்போதைய அரசால் தேசிய அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டன, பத்திரிகைகள் முடக்கப்பட்டன. ஏராளமான அரசியல் தலைவர்களும் ஆர்வலர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
A section on the Emergency has been included in the NCERT Class 9 textbook.
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