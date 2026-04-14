தமிழகத்தில் கண்டிப்பாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்கிறாா் அந்தக் கட்சியின் பொருளாளரும், மயிலாப்பூா் தொகுதி வேட்பாளருமான பி.வெங்கடரமணன்.
தனது தீவிர பிரசாரத்துக்கு இடையே ‘தினமணி’ நாளிதழுக்கு அவா் அளித்த நோ்காணல்:
திமுக, அதிமுக கூட்டணி பலத்துக்கு எதிராக தனித்துப் போட்டியிடும் தவெகவுக்கு தோ்தல் களம் எப்படி இருக்கிறது?
தமிழகத்தை ஆண்ட, ஆளும் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்துதான் தோ்தலைச் சந்தித்துள்ளன. ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் இளைஞா்களுக்கான தோ்தல். இளைஞா்களின் விழிப்புணா்வை வெளிப்படுத்தவுள்ள தோ்தல். ஆட்சிக்கு வரும் கட்சி நமக்கு என்ன செய்யும் என்பதுதான் மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாக இருக்கிறது. அதை நிறைவேற்றும் வகையில், மக்களுடன் சோ்ந்து அரசியல் மாற்றத்துக்காக களம் இறங்கியிருக்கிறோம்.
தவெக தலைவா் விஜய் தன்னை எம்ஜிஆா்-உடன் ஒப்பிடுகிறாா். இது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளாலும் விமா்சிக்கப்படுகிறதே?
விமா்சனங்கள் எல்லா கட்சியிலும் இருந்து வருவது வழக்கமான ஒன்றுதான். ஆனால், களச் சூழலைப் பாா்க்கும்போது தவெகவுக்கு மக்கள் அளிக்கும் வரவேற்பும், அவா்களது எதிா்பாா்ப்பும் அமோகமாக உள்ளது. அதற்கு தலைவா் விஜய்தான் காரணம். அவரை வேறு யாருடனும் ஒப்பிட முடியாது; கூடாது.
மக்கள் செல்வாக்குடன் எம்ஜிஆா் களம் இறங்கினாலும் கூட்டணி அமைத்துத்தானே அவரால் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடிந்தது?
உண்மைதான். அந்தக் காலகட்டத்தில் அறிவியல் முன்னேற்றமும், விழிப்புணா்வும் வேறு விதமாகவும் இருந்தது. ஆனால், தற்போதைய காலத்தில் ஒவ்வொரு இளைஞனும், மகளிரும் விஜய்யைப் பற்றியும் அவரது அரசியல் செயல்பாடுகளை பற்றியும் நன்கு தெரிந்து வைத்துள்ளனா். அதனால் தனித்துப் போட்டியிட்டு சாதனை படைக்க முடியும் என நம்புகிறோம். அதனால், தனித்துக் களம் காண்கிறோம்.
திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என தமிழக வெற்றிக் கழகம் பிரசாரங்களில் பேசி வருகிறது. ஆனால், தனித்துப் போட்டியிடுவதால் அது சாத்தியமாகுமா?
மக்கள் விரோத ஆட்சியாகவும், எந்தவிதமான நன்மையும் செய்யாமல் வெற்று விளம்பர மாடல் ஆட்சியாகவும் இருந்தால் அகற்றப்பட வேண்டியதுதான். நல்லது செய்ய வேண்டும் என மக்கள் எதிா்பாா்க்கிறாா்கள். முதல்வா் ஸ்டாலினின் ஆட்சி நல்லாட்சியாக இல்லை என்பதால், இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும். அதைத்தான் தவெக சொல்கிறது.
தவெக தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுகவுக்குதான் சாதகம் எனக் கூறப்படுகிறதே?
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தனக்கு சாதகமான ஊடகங்கள் வாயிலாகவும், தொழில்நுட்பம் மூலம் இந்தக் கருத்தைப் பரப்புகின்றன. ஆனால், மக்கள் மன்றத்தின் எதிா்பாா்ப்பு, எண்ணங்கள் வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கண்டிப்பாக எதிரொலிக்கும். தோ்தல் முடிவுகளில் அதைப் பாா்க்கலாம். ஆட்சி மாற்றம் கண்டிப்பாக இருக்கும்.
தோ்தல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு உங்கள் தலைவா் விஜய்யின் பிரசாரம் தீவிரமாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது; ஆனால் அதன்படி இல்லையே?
தோ்தல் பிரசாரத்துக்கு விரிவான திட்டமிடல்களைச் செய்திருந்தோம். அனுமதி கோரி முறையாக விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், தோ்தல் ஆணைய அதிகாரிகளும், காவல் துறையும் உரிய அனுமதியைத் தருவதில்லை. குறிப்பாக, இன்று மாலை 3 மணிக்கு பிரசாரத்துக்கு அனுமதி என்றால், அதற்கான உத்தரவை காலை 11 மணிக்குத்தான் தருகின்றனா். அவரது பிரசாரம் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்னா் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு தோ்தல் ஆணையமும், காவல் துறையும் உரிய காலத்தில் அனுமதி அளிக்காததுதான் காரணம்.
தவெக தலைவா் விஜய் திமுகவை விமா்சிக்கும் அளவு, பாஜகவை விமா்சனம் செய்வதில்லையே ஏன்?
தமிழக அரசியல் களத்தில் பல அரசியல் கட்சிகள் உள்ளன. அதற்கேற்பதான் கள அரசியல் செய்ய முடியும். ஆளும் கட்சியாக திமுக உள்ளதால் அக்கட்சி குறித்து விமா்சனம் செய்கிறோம். பேரவைத் தோ்தலில் ஆளுங்கட்சியைத்தான் விமா்சனம் செய்ய முடியுமே தவிர, மத்திய ஆட்சியில் உள்ள பாஜகவை விமா்சனம் செய்ய வேண்டியதில்லை. நடப்பது மக்களவைக்கான தோ்தல் அல்ல. தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி தொடர வேண்டுமா, வேண்டாமா என்பதற்கான தோ்தல்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முழுமையான தோ்தல் வாக்குறுதிகள் இன்னும் வெளியாகவில்லையே?
தவெகவின் முதல் தோ்தல் அறிக்கை பெண்களுக்காகவும், அடுத்ததாக இளைஞா்களுக்காகவும் வெளியிடப்பட்டது. 3-ஆவது அறிக்கை, அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கானதாக இருக்கும். இன்னும் இரு நாள்களில் முழுமையான தோ்தல் அறிக்கை வெளியாகும். அதன் பிறகு விஜய்யின் பிரசாரம் இன்னும் முழுவீச்சில் முன்னெடுக்கப்படும்.
கடந்த பத்து நாள்களாக பிரசாரத்தில் இருக்கிறீா்கள்; மக்கள் என்ன எதிா்பாா்க்கிறாா்கள்?
மக்களின் எதிா்பாா்ப்பு ஒன்றுதான். எந்தவிதமான இலவச கூப்பன்களோ, இலவசங்களோ தேவையில்லை என்கிறாா்கள். அதேநரம், படித்தவா்களுக்கு அரசு வேலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மக்களுடன் பயணிக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். வாழ்வாதாரத்துக்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும். அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அடிப்படை வசதிகளைச் செய்துதர வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது. இந்த எதிா்பாா்ப்புகளை தவெக கண்டிப்பாக பூா்த்தி செய்யும்.
தவெகவுக்கு வெற்றிவாய்ப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது?
தமிழக சட்டப்பேரவை களம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு சாதகமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்.
நோ்காணல்: ஆா்.ரங்கபாஷ்யம்
