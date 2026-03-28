Dinamani
கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு! போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
தமிழ்நாடு

திமுகவில் 2 அமைச்சர்களுக்குப் பதில் மகன்களுக்கு வாய்ப்பு!

திமுகவில் அமைச்சர்களுக்குப் பதில் மகன்கள் அளிககப்பட்ட வாய்ப்பு பற்றி..

News image

பொன்முடி மகன், காந்தியின் மகன்

DPS

Updated On :28 மார்ச் 2026, 12:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் தவெக ஆகிய கட்சிகளின் தலைமையில் நான்கு முனைப் போட்டிகள் நிலவுகின்றன.

அதன்படி, திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் 164 தொகுதிகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தமுறை 28 அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் போட்டியிடும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம், இரண்டு அமைச்சர்களுக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குப் பதிலாக அவர்களது மகன்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியும், அமைச்சர் காந்தியும் இந்த சமயம் போட்டியிடவில்லை.

பொன்முடிக்கு பதிலாக அவரது மகன் கௌதம சிகாமணி - திருக்கோவிலூர் தொகுதியிலும், காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி - ராணிப்பேட்டை தொகுதியிலும் களம் காண்கின்றனர்.

அதுமட்டுமின்றி, திமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வத்துக்கு போடிநாயக்கனூர் தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Following the announcement of the constituencies allotted to the parties contesting as part of the DMK alliance in Tamil Nadu, DMK President and Chief Minister M.K. Stalin released the list of candidates.

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்! முழு விவரம்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பாஜகவை எதிர்த்துப் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் யார்யார்?

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

50 நிமிடங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு