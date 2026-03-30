கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்!பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் குறைந்தது! ரூ. 5 லட்சம் கோடி இழப்பு!!பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா! தருமபுரியில் செளமியா அன்புமணி போட்டி!சௌமியா அன்புமணி தருமபுரி தொகுதியில் போட்டி!தங்கம் விலை மீண்டும் குறைவு! இன்றைய நிலவரம்! நாக்பூர் அருகே தடம்புரண்ட மெமு ரயில்! குவைத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையம் மீது ஈரான் தாக்குதல்: இந்தியர் பலி 1,100-க்கும் அதிக போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்: மைசூரைச் சேர்ந்தவர் கைது ராஜஸ்தானை இன்று சந்திக்கும் சென்னை! முதல் வெற்றி யாருக்கு?
கே.என். நேரு, செங்கோட்டையன் வேட்புமனு தாக்கல்!

திமுக அமைச்சர் கே.என். நேருவும், தவெகவின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையனும் வேட்புமனு தாக்கல்..

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:37 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக அமைச்சர் கே.என். நேருவும், தவெகவின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே. ஏ. செங்கோட்டையனும் இன்று(மார்ச் 30) வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர்.

234 தொகுதிகளுக்கு தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் விவரங்கள் சனிக்கிழமை (மார்ச் 28) அறிவிக்கப்பட்டன.

10-வது முறையாக தேர்தலில் போட்டியிடும் அமைச்சர் கே. என். நேரு திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் களம் காண்கிறார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்தபின் அமைச்சர் கே.என். நேரு செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்,

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பயமாக இருக்கலாம். திருச்சி கிழக்கில் கண்டிப்பாக வெல்வோம், இந்த முறையும் திமுகவுதான் கதாநாயகன் இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

அதேசமயம், தவெகவின் செங்கோட்டையன் ஈரோடு கோபிசெட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை கொளத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

பெரம்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் விஜய் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

Summary

DMK Minister K.N. Nehru and TVK Executive Committee Chief Coordinator Sengottaiyan filed their nomination papers today (March 30).

வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனு தாக்கல்!

டெல்டா மாவட்டங்களில் 41 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி: கே.என். நேரு நம்பிக்கை

தொகுதி அறிமுகம் - திருச்சி (மேற்கு)

கேரளத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் வேட்புமனு தாக்கல்!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
