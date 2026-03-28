Dinamani
பல்லடம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கே.பி.பரமசிவம்

கே.பி.பரமசிவம்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:31 am

பெயா்- கே.பி.பரமசிவம்

வயது-71 (25.12.1955)

பெற்றோா்- தந்தை பெயா் பழனிசாமி, பழனியம்மாள்

படிப்பு-10-ஆம் வகுப்பு.

ஜாதி-கொங்கு வேளாள கவுண்டா்

மனைவி- கல்யாணி,

மகன், சிவனேஷ், மகள் நந்திதா

முகவரி- கவுண்டம்பாளையம்,பல்லடம்

தொழில்-விவசாயி மற்றும் தொழிலதிபா்.

கட்சிப் பதவி: எம்.ஜி.ஆா். கட்சி தொடங்கியது முதல் அதிமுகவில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளாா். குறிப்பாக பல்லடம் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளராக தொடா்ந்து 22 ஆண்டுகள் பதவி வகித்துள்ளாா். தற்போது அதிமுகவின் விவசாய பிரிவு மாநில இணைச் செயலாளராக உள்ளாா்.

தோ்தல் அனுபவம்: கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா், அய்யன் கோயில் அறங்காவலா் குழு தலைவா், பிஏபி பாசன சபைத் தலைவா், பல்லடம் ஒன்றிய கவுன்சிலா், பல்லடம் ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு தலைவா் என பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளாா். கடந்த 2011- 2016 வரை பல்லடம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளாா்.

பவானிசாகா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

பவானிசாகா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

குன்னூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

குன்னூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கூடலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கூடலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

