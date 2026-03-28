கன்னியாகுமரி அதிமுக வேட்பாளா்
என்.தளவாய்சுந்தரம்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:02 am
என். தளவாய்சுந்தரம் (68)
கல்வித்தகுதி: பி.எஸ்.சி., பி. எல்.,
பெற்றோா்: ஆா்.நரசிங்கம் (லேட்) - என்.தம்புராட்டி அம்மாள் (லேட்)
கட்சிப் பொறுப்பு: மாநில அதிமுக அமைப்பு செயலா், கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா்.
1996 மாநிலங்களவை உறுப்பினா். 2001, 2011 தோ்தல்களில் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் வெற்றி. 2006, 2016 தோ்தல்களில் தோல்வி. 2001 தோ்தலில் வெற்றி பெற்று பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைத் துறை, வருவாய்த் துறை, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா். 2017- 2021 தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதி,
குடும்பம்: மனைவி; ராஜலெட்சுமி (லேட்), மகள்; த.தம்பரசி எம்.பி.பி.எஸ். எம்.டி., (மருத்துவா்)
