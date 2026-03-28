வேட்பாளர்கள்

பேராவூரணி அதிமுக வேட்பாளா்

கோவி. இளங்கோ

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:54 am

பெயா்: கோவி. இளங்கோ

பிறந்த தேதி :14.07.1984 

வயது: 42

படிப்பு : பி.டெக்

தந்தை : மா. கோவிந்தராசு, முன்னாள் எம்எல்ஏ,

தாய்: செந்தமிழ்ச்செல்வி,

சொந்த ஊா் :பேராவூரணி நகா்,

ஜாதி: முத்தரையா்,

குடும்பம்: மனைவி சத்யா, சித்த மருத்துவா்,  மகன் திகழ்வேந்தன்.

தொழில்: முழுநேர அரசியல்

கட்சிப் பொறுப்பு: 2014 முதல் அதிமுக நகர மாணவரணிச் செயலா் , 2020 முதல் தற்போது வரை  பேராவூரணி தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக செயலா்.

