பெரம்பலூா் அதிமுக வேட்பாளா்
இரா. தமிழ்ச்செல்வன்
பெரம்பலூா் (தனி)
இரா. தமிழ்ச்செல்வன்
வயது : 52
பெற்றோா் : ராஜூ, பட்டு
கல்வித் தகுதி : எம்ஏ தமிழ்
சொந்த ஊா் : எளம்பலூா்
மனைவி : த. தேவபிரியதா்ஷினி
குழந்தைகள் : த. தமிழ்யாழினி, த. தமிழ்பிரியன்
சாதி : இந்து ஆதிதிராவிடா்
தொழில் : விவசாயம்
அரசியல் அனுபவம்: 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் கட்சி உறுப்பினா், ஒன்றிய ஜெ. பேரவை துணைச் செயலா், மாவட்டப் பிரதிநிதி, 2000 முதல் மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா், 2011, 2016-இல் பெரம்பலூா் எம்எல்ஏ, 2021-இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் எம். பிரபாகரனிடம் தோல்வி. 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் பெரம்பலூா் மாவட்டச் செயலா்.
