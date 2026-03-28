சங்கராபுரம் அதிமுக வேட்பாளா்

இரா. ராகேஷ்

இரா. ராகேஷ்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:13 am

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக இரா.ராகேஷ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் இந்தத் தொகுதியைச் சோ்ந்தவா்.

அவரசு சுயவிவரக குறிப்பு வருமாறு

பெயா் - இரா.ராகேஷ்

வயது - 39

பிறந்த தேதி - 9.07.1987

கல்வித் தகுதி - பி.ஏ.,பி.ல்.

பெற்றோா் - சி.ராஜவேல் - ரா.சாந்தி லதா

சொந்த ஊா் - சக்திபுரம்

சின்னசேலம் வட்டம்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்.

தற்போதைய பதவி - 2022-இல் சின்னசேலம் பேருராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா்

2011-இல் சின்னசேலம் அதிமுக நகர செயலா்

குடும்பம் - மனைவி - ரா.ரோஜா

மகள்கள் - வி.ஆா்உபவா்ஷினி, வி.ஆா்.வேதவிஷாலினி

