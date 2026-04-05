மாரத்தான் ஓட்டம் போல நில்லாமல், அயராமல் களத்தில் உழைப்பவா் என்று மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியால் பாராட்டப்பட்டவா் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன். திமுகவின் நம்பிக்கைக்குரிய முகங்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் அவா், பரபரப்பான அரசியல் பணிகளுக்கு நடுவே தினமணி நாளிதழுக்கு அளித்த சிறப்பு நோ்காணல்...
இந்த முறை திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் தொகுதிகளில்கூட சிறுபான்மையினா் வாக்குகள் சிதறக்கூடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளதே?
இத்தோ்தலில் நிறைய அணிகள் போட்டியில் இருப்பது உண்மைதான். ஆனால், என்றைக்குமே இஸ்லாமியா்கள், கிறிஸ்தவா்கள், சமணா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து சிறுபான்மையினா்களுக்கும் பாதுகாவலனாக இருப்பது திமுக மட்டுமே. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைத் திட்டங்கள் அனைத்தும் அவா்களைச் சென்றடைந்திருக்கிறது. எண்ணற்ற மக்கள் அதன் வாயிலாகப் பயனடைந்துள்ளனா். எனவே, சிறுபான்மையினா்களின் வாக்குகள் அனைத்தும் சிந்தாமல், சிதறாமல் திமுகவுக்குத்தான் கிடைக்கும்.
திராவிடத் தலைவா்களின் பின்னால் திரண்ட இளைஞா்கள் படைத் தளபதிகள்... விஜய்க்கு பின்னால் செல்லும் இளைஞா்கள் மட்டும் பக்குவமற்றவா்களா?
திமுகவில் இருக்கும் இளைஞா்கள் அறிவுபூா்வமாக சிந்திப்பவா்கள். அண்ணா, கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் வழிவந்த இளைஞா்கள் அதை மெய்ப்பித்துள்ளனா். உதயநிதியை எடுத்துக்கொண்டால் அவா் இளைஞரணிச் செயலராகப் பொறுப்பேற்றபோது 20 லட்சம் போ் இளைஞரணியில் இருந்தனா். தற்போது அந்த எண்ணிக்கை 35 லட்சமாக உயா்ந்துள்ளது. கட்சியின் கொள்கையை அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சோ்க்க 182 இளம் பேச்சாளா்களை ஆறே மாதங்களில் அவா் உருவாக்கிக் காட்டினாா். இதுபோன்ற வழிகாட்டுதல்களும், பயிற்சி பாசறைகளும் வேறு எந்தக் கட்சியிலும் இல்லை. இதுதான் திமுகவுக்கும், மற்றவா்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு.
உதயநிதி - விஜய்... உண்மையிலேயே இளைஞா்கள் யாா் பக்கம்?
தவெக இளைஞா்களை அக்கட்சியினராலேயே கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை. அதனால்தான் கட்சிக் கூட்டங்களிலேயே இரும்புக் கம்பிகளில் களிம்பு தடவி வைக்கிறாா்கள். உதயநிதிக்கு விஜய்யைக் காட்டிலும் பலமடங்கு கூட்டம் அதிகமாக வருகிறது. குறிப்பாக, மிக ஒழுக்கமாகவும், கட்டுப்பாட்டுடனும் திரளும் கூட்டமாக அது உள்ளது. எனவே, அறிவாா்ந்த இளைஞா்கள் அனைவரும் உதயநிதியின் பக்கம் உள்ளனா்.
கூட்டணிக் கட்சிகளால் முன்னெப்போதும் இல்லாத அழுத்தத்தை இம்முறை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் எதிா்கொண்டாரா?
முதல்வரைப் பொருத்தவரை தொகுதிப் பங்கீட்டை அழுத்தமாகக் கருதவில்லை. அகமகிழ்ச்சியாகவே எடுத்துக் கொண்டாா். அதை சாதுரியமாக அவா் கையாண்ட விதத்தைப் பாா்த்து நாங்கள் வியந்தோம். கடந்த 2017-இல் இருந்து மதிமுக, விசிக, இடதுசாரிகள் என 11 கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணியை அமைத்து பல்வேறு தோ்தல்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்துள்ளாா். அவரது அணுகுமுறையும், பண்புமே தற்போது தோழமைக் கட்சிகளின் எண்ணிக்கை 22-ஆக உயரக் காரணம்.
2017-இல் இருந்து திமுகவுடன் தோழமை பாராட்டி வந்த கட்சிகளுக்கு தேமுதிகவைவிடக் குறைவாகத் தொகுதிகளை ஒதுக்கியிருப்பது எந்த வகையான கூட்டணி தா்மம்?
தோழமைக் கட்சித் தலைவா்களே இதற்குப் பதிலளித்துள்ளனா். கூட்டணிக்குள்ளே புதிதாக சில கட்சிகள் சேரும்போது கடந்த முறையைக் காட்டிலும் ஓரிரு தொகுதிகள் குறைவாகப் பெறுவது தவிா்க்க முடியாதது என்பதை அவா்களே ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றனா். எனவே, கூட்டணிக்குள்ளே கசப்புணா்வோ, வருத்தமோ இல்லை.
மகளிா் உரிமைத் தொகையை அரசியல் கட்சிகள் இப்போது ஏலத்தொகையாக மாற்றிவிட்டாா்களே?
மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்குவது நிதியுதவி அல்ல; மாறாக அவா்களுக்கான உரிமை. அந்த நோக்கத்தில்தான் திமுக அரசு அத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துகிறது. அதன்படியே, இப்போது அத்தொகையை இரு மடங்காக உயா்த்தி வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளோம். இத்திட்டத்தை கடுமையாக விமா்சித்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி. இப்போது அவரே மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்குவதாகக் கூறுகிறாா். யாா் வேண்டுமானாலும், எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கலாம். ஆனால், சொன்னதைச் செய்வது எப்போதும் திமுக மட்டுமே. அது மக்களுக்குத் தெரியும்.
கூப்பன்களும், குளிா்பதனப் பெட்டி அறிவிப்புகளும் சமூகத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லையே ஏன்?
திமுகவின் இல்லத்தரசி திட்டம் மக்களிடையே அமோக வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ரூ.8,000 மதிப்புடைய கூப்பன்களை இல்லத்தரசிகளுக்கு வழங்குவதன் மூலம் அவா்கள் விரும்பிய பொருள்களை வாங்கிக் கொள்ளும் சுதந்திரத்தை அளிக்க முடிகிறது. உண்மையிலேயே திமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை மக்களிடையே சூப்பா் ஸ்டாராக வலம் வருகிறது.
அரசு மருத்துவா்களுக்கான பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயா்வு என கடந்த தோ்தலில் அளித்த பல வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லையே?.
அரசு மருத்துவா் சங்கத்தைப் பொருத்தவரை இருவேறு அணிகளாகச் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமான ஊதிய உயா்வு கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றன. அதை அமல்படுத்தினால், பிற துறைகளுக்கும் அதேபோன்ற சலுகைகளை வழங்க நேரிடும். இதனால் நிதிச் சுமை ஏற்படும். பணி நிரந்தரம் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வெளிப்படைத்தன்மையுடன் அதை முன்னெடுத்து வருகிறோம். திமுக 2.0 ஆட்சியில் அரசு மருத்துவா்களின் சாத்தியமான கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்.
நீட் தோ்வு ரத்து என்ற வாக்குறுதி சாத்தியமற்றது என்பதால்தான் இம்முறை அதை முன்னெடுக்கவில்லையா?
நீட் தோ்வு விலக்கு சாத்தியம்தான். ராகுல் காந்தி பிரதமராகியிருந்தால் நிச்சயம் அது சாத்தியமாகியிருக்கும். தமிழகத்தில், சட்டரீதியாக அதை வென்றெடுக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டோம். என்றாவது ஒரு நாள் நீட் விவகாரத்தில் விடியல் கிடைக்கும்.
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையில் திட்டமிட்ட இலக்குகளை எட்டிவிட்டதாக எண்ணுகிறீா்களா?
இந்தத் துறைக்கு அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கும்போது அரசு மருத்துவமனைகளில் அனைத்து மக்களும் சிகிச்சை பெற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்ற இலக்கோடு பணியாற்றத் தொடங்கினேன். அதன் பயனாக இன்றைக்கு அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பலமடங்கு உயா்ந்துள்ளது. திட்டமிட்ட இலக்கில் ஏறத்தாழ 75 சதவீதத்தை எட்டிவிட்டதாக உணா்கிறேன். வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழகத்துக்கு மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வருவோரும் இனி அரசு மருத்துவமனைகளை நாட வேண்டும் என்ற கனவு எனக்கு உள்ளது. அதையும் விரைவில் நிறைவேற்றுவோம்.
இத்தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் 15 மருத்துவா்களில் ஒருவா் திமுக 2.0 ஆட்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கு அமைச்சரானால்...
மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைவேன். முதல்வரால் அடையாளம் காட்டப்படுபவரே அமைச்சா். அந்தப் பதவியை எதிா்பாா்த்து நான் உழைத்ததில்லை. மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சராக எவா் வந்தாலும், மீதமுள்ள பணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்வாா்.
உங்களுக்கு முன்பாகவே அமைச்சராகவும், எம்எல்ஏவாகவும் இருந்தவா் செந்தமிழன். சைதாப்பேட்டையில் அவரை எதிா்த்துப் போட்டியிடும் சூழல் எப்படியிருக்கிறது?
செந்தமிழன் சிறு வயதில் இருந்தே எனக்கு நண்பா். அவரது குடும்பமே என்னுடன் அன்பாக பழகக்கூடியவா்கள். களத்தில் நிற்கும் அனைவருமே போட்டியாளா்கள்தான். அவா்களில் எவரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்பது மக்களின் கைகளில் உள்ளது.
நோ்காணல் - ஆ.கோபிகிருஷ்ணா
தொடர்புடையது
திமுகவின் வெற்றி கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து தொடங்கும்: டி.கே.எஸ் இளங்கோவன்
திமுகவின் வெற்றி உறுதி: அமைச்சர் பி.கே. சேகர் பாபு நம்பிக்கை
பவானியில் திமுகவின் வெற்றிக்கு ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும்: தோப்பு என்.டி.வெங்கடாச்சலம்
திமுகவின் சாதனை திட்டங்களை வீடுதோறும் சொல்லுங்கள்! - இளைஞர் அணியினருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்
