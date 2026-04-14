நெசவாளர்களுக்கு ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு: விஜய் வாக்குறுதி

நெசவாளர் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 10 லட்சம் வரை காப்பீடு வழங்கப்படும் என தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
நெசவாளர் முதியோர் ஓய்வூதியம் ரூ. 3000, நெசவாளர்களின் உற்பத்தி செலவை குறைக்க 50% மானியம் வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூரில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
பிரசாரத்தில் தவெக திட்டங்கள் குறித்து விஜய் பேசியதாவது:
அரசுக்கு சொந்தமான உலகளாவிய இ-காமர்ஸ் பிராண்ட் உருவாக்கப்படும். முக்கிய நகரங்களில் தறி விற்பனை நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்.
நிலையற்ற நூல் விலை, மின்சார சுமையை பகிர்ந்துகொள்ள கைத்தறி, விசைத்தறி வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 30,000 வழங்கும்.
Tn Election 2026 Rs 10 Lakh Insurance for Weavers: Vijay's Promise
மகளிர் மீதான தாக்குதல்... வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது: விஜய்
கோழிப் பண்ணையாளா்களுக்கு நலவாரியம்: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வாக்குறுதி
நெசவு செய்து வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!
திமுக தேர்தல் அறிக்கை கதாநாயகன் அல்ல... காமெடியன்: அன்புமணி
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு