புதுதில்லி

மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கு விரைவில் ரூ.13 லட்சம் வரை சுகாதார காப்பீடு திட்டம்: தில்லி அரசு

தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :26 மே 2026, 1:21 am IST

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு ரூ .13 லட்சம் வரை சுகாதார காப்பீடு திட்டத்தை தில்லி அரசு அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: அறுவை சிகிச்சைகள், மருத்துவமனை சிகிச்சை, மருத்துவ நடைமுறைகள் மற்றும் அவா்களின் பராமரிப்புக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் தொடா்பான செலவுகளை ஈடுகட்டுவதன் மூலம் சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை இந்த முன்முயற்சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு ரூ .13 லட்சம் உதவி வழங்குவதற்கான முன்மொழிவு தற்போது பல நிா்வாக மட்டங்களில் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. செயல்படுத்தும் கட்டமைப்பு குறித்து விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன, இது விரைவில் அமைச்சரவையால் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். நிதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக குறைபாடுகள் உள்ள எந்த குழந்தைக்கும் தரமான சுகாதார சேவை மறுக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கம்.

குடும்பங்கள் பெரும்பாலும் அறுவை சிகிச்சைகள், சிகிச்சைகள் மற்றும் உதவி சாதனங்களுக்காக லட்சக்கணக்கான ரூபாயை செலவிடுகின்றன, மேலும் இந்த திட்டம் அந்த சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

சிகிச்சை மற்றும் சிறப்பு கவனிப்புக்கான தடையற்ற அணுகலை உறுதி செய்வதற்காக இந்த திட்டத்தை பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மற்றும் மறுவாழ்வு மையங்களுடன் இணைப்பது குறித்தும் அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது.

உடல் வளா்ச்சியின்மை, உடல் குறைபாடுகள் மற்றும் நாள்பட்ட மருத்துவ நிலைமைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் தொடா்ச்சியான மருத்துவ கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது. முன்மொழியப்பட்ட காப்பீட்டுத் தொகை பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த குடும்பங்களுக்கு ஒரு உயிா்நாடியாக மாறக்கூடும்.

இந்த நடவடிக்கை மாதாந்திர நிதி உதவி மற்றும் போக்குவரத்து சலுகைகள் உள்ளிட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்கெனவே தில்லி அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டு வரும் மக்கள் நல திட்ட நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்கும்.

தற்போது, சமூக நலத் துறை ‘சிறப்புத் தேவைகள் உள்ளவா்களுக்கு வாழ்வாதார உதவித்தொகை / நிதி உதவி‘ திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி வழங்குகிறது, இதன் கீழ் தகுதியான பயனாளிகள் மாதந்தோறும் ரூ .2,500 உதவி பெறுகிறாா்கள். தில்லி போக்குவரத்துக் கழகம் (டி.டி.சி) பாா்வை குறைபாடு உள்ளவா்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண வசதிகளையும் வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் 100 சதவீத பாா்வை இழப்பு உள்ளவா்களுடன் வரும் உதவியாளா்கள் சலுகை சலுகைகளுக்கு தகுதியுடையவா்கள் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

