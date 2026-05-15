Dinamani
புதுச்சேரியில் 3 மணி நேரம் கொடை மழை! மக்கள் மகிழ்ச்சி!!4 ஆண்டுகளுக்கு பின் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை! என்னவெல்லாம் விலை உயரும்?பகல் நேரத்தைப் போல இரவிலும் வீடுகளுக்குள் வெப்பம்! ஆய்வில் அதிர்ச்சிஇபிஎஸ் அழைத்தால் பேசத் தயார்! எஸ்.பி. வேலுமணிபினராயி விஜயனுடன் கேரள முதல்வர் (தேர்வு) வி.டி. சதீசன் சந்திப்பு!பரந்தூர் விமான நிலையம்: முதல்வர் விஜய் ஆலோசனைஅதானியை விடுவிக்கும் பேரத்தை முடித்த பிரதமர்! ராகுல் குற்றச்சாட்டு ஜூன் 21-ல் நீட் மறுதேர்வு! என்டிஏ அறிவிப்பு! நீட் மறுதேர்வு! கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்! மத்திய அரசுஅடுத்தாண்டு முதல் கணினி வழியில் நீட் தேர்வு! மத்திய கல்வி அமைச்சர்
/
வணிகம்

இவி-கார்களுக்கு மே மாத தள்ளுபடி அறிவித்த டாடா! நெக்ஸான், பஞ்ச் கார்களுக்கும்!

மே மாதத்தில் இவி-கார்களுக்கு தள்ளுபடி அறிவித்திருக்கிறது டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம்.

News image

டாடா மோட்டார்ஸ் - TATA X

Updated On :56 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனமானது 2026 மே மாதத்துக்கு, தன்னுடைய மின்சாரத்தில் இயங்கும் கார்களுக்கு மிகப்பெரிய சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

ஆல்ட்ரோஸ் ப்ரீமியம் வகை கார்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.85 ஆயிரம் வரை சலுகை வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, டாடா நிறுவனத்தின் மின் கார்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.3.8 லட்சம் வரை விலையில் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதாவது, க்ரீன் போனஸ், பழைய வாகனத்தைக் கொடுத்து புதிய வாகனம் வாங்கும்போது, டாடாவின் பழைய மின் வாகனத்தைக் கொடுத்து புதிய மின் வாகனம் வாங்குவது அல்லது எரிபொருளில் இயங்கும் வாகனத்தைக் கொடுத்து மின் வாகனத்தை வாங்கும்போது என ஒட்டுமொத்தமாக மொத்த விலையில் ஒன்று முதல் 3 லட்சம் வரை விலையில் சலுகை வழங்கப்படுகிறது.

டியாகோ, பஞ்ச், நெக்ஸான், கர்வ், ஹாரியர் போன்ற மின் வாகனங்களுக்கு வாங்குபவரின் வசதிக்கு ஏற்ப சலுகைகளைப் பெறலாம்.

மே 2026 மாதத்தில், டாடா மின்சார வாகனங்களிலேயே மிகக் குறைந்த தள்ளுபடி நெக்ஸான் EV-க்கு வழங்கப்படுகிறது. இது MY24 மற்றும் MY25 மாடல்களுக்கு, அனைத்து வேரியண்ட்கள் மற்றும் பேட்டரி ஆப்ஷன்களிலும் ரூ. 1.2 லட்சம் வரை கிடைக்கிறது.

அடுத்த இடத்தில் இருப்பது ஹாரியர் EV. இதற்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இது MY25 மற்றும் MY26 மாடல்களுக்கு, அனைத்து வேரியண்ட்கள் மற்றும் பேட்டரி ஆப்ஷன்களிலும் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை கிடைக்கிறது.

டாடா மின்சார வாகனமான டியாகோ EV-க்கு ரூ.2.1 லட்சம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இது MY24 மற்றும் MY25 மாடல்களுக்கு, குறிப்பிட்ட வேரியண்ட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இந்த மே மாதத்தில், டாடா மின்சார வாகனங்களில் பஞ்ச் EV-க்கு ரூ.2.1 லட்சம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இது MY24 மற்றும் MY25 மாடல்களுக்கு, அனைத்து வேரியண்ட்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

அதிகபட்சமாக கர்வ் EV வகை காருக்கு ரூ.3.8 லட்சம் தள்ளுபடி கிடைக்கும். டாடாவின் அதிக விலையுள்ள கார்களில் ஒன்றாக கர்வ் கார்களில் MY24 மற்றும் MY25 மாடல்களுக்கும், 45 வேரியண்ட்களுக்கு ரூ.3.3 லட்சமும், மற்ற வேரியண்ட்களுக்கு ரூ.3.8 லட்சமும் தள்ளுபடி கிடைக்குமாம்.

Summary

Tata Motors has announced discounts on EVs in May.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பொதுத் துறை வங்கிகளின் லாபம் ரூ. 1.98 லட்சம் கோடியாக உயா்வு: நிதி அமைச்சகம்

பொதுத் துறை வங்கிகளின் லாபம் ரூ. 1.98 லட்சம் கோடியாக உயா்வு: நிதி அமைச்சகம்

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் சரிவால் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறைவு!

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் சரிவால் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறைவு!

மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் தள்ளுபடி! ஏப்ரல் மாத சலுகைகள் என்னென்ன?

மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் தள்ளுபடி! ஏப்ரல் மாத சலுகைகள் என்னென்ன?

பயணிகளின் வாகன விலையை உயர்த்தும் டாடா மோட்டார்ஸ்!

பயணிகளின் வாகன விலையை உயர்த்தும் டாடா மோட்டார்ஸ்!

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
வார ராசிபலன்! | May 17 முதல் 23 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

வார ராசிபலன்! | May 17 முதல் 23 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு