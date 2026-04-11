Dinamani
தமிழக உள்துறை செயலர் மாற்றம்! மணிவாசன் நியமனம்நாளை (ஏப். 12) தமிழகம் வருகிறார் ராகுல் காந்தி?ஏப்.6 சென்னையில் மழை பெய்ததால் விமானத்தில் சிக்கிய 2 கிலோ தங்கம்! சுவாரசியம்10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விதியை கடுமையாக்கும் சிபிஎஸ்இ! எவ்வளவு எடுத்தால் பாஸ்?பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் மனைவி, மகள்!ராகுல் காந்தியுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் மோடி!ஜோதிபா புலேவின் 200-வது பிறந்த நாள்: குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் மரியாதை!ரஜினி, தனுஷ் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்தது!எத்தனை பேர் வந்தாலும் திமுகவின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
/
வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? உதவித்தொகையுடன் வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் தொழில்பழகுநர் பயிற்சி!

அருவங்காடு ராணுவ வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில்பொறியியல் துறையில் பட்டயம், பட்டம் முடித்தவர்களுக்கு ஒரு ஆண்டு தொழில்பழகுநர் பயிற்சி குறித்து...

News image

டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு தொழில்பழகுநர் பயிற்சி - கோப்புப்படம்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீலகிரி மாவட்டம். அருவங்காட்டில் உள்ள ராணுவ வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் (கார்டைட் தொழிற்சாலை) பொறியியல் துறையில் பட்டயம், பட்டம் முடித்தவர்களுக்கு ஒரு ஆண்டு தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுயும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து வரும் 16 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விவரங்கள் வருமாறு:

பயிற்சியின் பெயர்: Graduate Apprentice (Engineering)

காலியிடங்கள்: 20

பிரிவு வாரியான காலியிடங்கள்: கெமிக்கல் - 14, மெக்கானிக்கல் - 5, எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் - 1,

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பயிற்சி வழங்கப்படும் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பயிற்சியின் பெயர்: Technician Apprentice

காலியிடங்கள்: 20

பிரிவு வாரியான காலியிடங்கள்: கெமிக்கல் - 14, மெக்கானிக்கல் - 4, எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் - 1, சிவில் -1, கணினி அறிவியல் - 1

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பயிற்சி வழங்கப்படும் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித் தொகை: பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகையாக மாதம் ரூ.12,300, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,900 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: பட்டயம், பட்டம் படிப்பில் பெற்றுள்ள மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்.

பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களின் விபரம் தபால், மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். ஏற்கனவே தொழில்பழகுநர் பயிற்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ddpdoo.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து "The Chief General Manager, Cordite Factory, Aruvankadu, The Nilgiri" என்ற அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 16.4.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Advertisement for engagement of Graduate Apprentices - 20 Nos, Diploma Apprentices - 20 Nos at Cordite Factory Aruvankadu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026