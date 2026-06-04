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வேலைவாய்ப்பு

ரூ. 1,77,500 சம்பளத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் துணை மேலாளர் வேலை!

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள 60 துணை மேலாளர் பணியிடங்கள் குறித்து...

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தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் துணை மேலாளர் வேலை - nhai

Updated On :4 ஜூன் 2026, 1:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள 60 துணை மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்த விவரம் வருமாறு:

பணி: Deputy Manager(Technical)

காலியிடங்கள்: 60

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 - 1,77,500

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் கேட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை அளிக்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கேட் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண் மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.nhai.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 15.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

National Highways Authority of India (NHAI) invites applications for filling up 60 posts of Deputy Manager (Technical) on the basis of GATE 2026 Score.

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