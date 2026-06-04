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வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் இயல்வது கரவேல் திட்டத்திற்கான நிர்வாக மற்றும் அலுவலகப் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

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தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு வேலை - TNNLU

Updated On :4 ஜூன் 2026, 11:08 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் இயல்வது கரவேல் திட்டத்திற்கான நிர்வாக மற்றும் அலுவலகப் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இந்த திட்டத்தின் முயற்சியானது, சட்டப் பிரதிநிதித்துவத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், விளிம்புநிலை சமூகங்களுக்கு நீதி கிடைப்பதை விரிவுபடுத்தவும் தேவையான சிறப்புத் திறன்களை, இலவச சட்ட உதவியில் கவனம் செலுத்தும் இளம் வழக்குரைஞர்களுக்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தை திறம்படச் செயல்படுத்த, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவதால் தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இதுகுறித்த விபரம் வருமாறு:

பணி: Project Co-ordinator

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.65,000

தகுதி : சட்டப் பிரிவில் இளநிலை பட்டம் அல்லது சமூகப் பணி, பொதுக் கொள்கை பிரிவில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Program Manager

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000

தகுதி: சட்டப் பிரிவில் இளநிலை பட்டம் அல்லது சமூகப் பணி, பொதுக் கொள்கை பிரிவில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Documentation Officer

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000

தகுதி : ஏதாவதொரு ஒரு பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Assistant

காலியிடம் : 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Accountant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: வணிகவியல், கணக்கியல் பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். டாலி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tnnlu.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 7.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Tamil Nadu National Law University (TNNLU) invites applications for administrative and office roles for the Project Eyalvathu Karavel.

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