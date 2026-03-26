வேலைவாய்ப்பு

என்எல்சி- இல் ஆயுர்வேத மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கு வேலை!

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு குறித்து...

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் வேலை

Updated On :26 மார்ச் 2026, 9:59 am

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விளம்பர எண். 21/2024

பணி: Panchakarma (Ayurveda Assistant-Male)

காலியிடங்கள்: 2

பணி: Panchakarma (Ayurveda Assistant-Female)

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

வயதுவரம்பு: 30- க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியு டன் Panchakarma Theraphy-இல் ஒரு ஆண்டு பயிற்சி அல்லது Panchakarma Therapy-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது Nursing Therapy-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண் டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எடி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு ரூ.236, இதனை அனைத்து பிரிவினர் ரூ. 486 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nlcindia.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.4.2026

மேலும் விண்ணப்பிப்போரின் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

NLC India Limited (NLCIL), a premier “NAVRATNA” Public Sector Enterprise is looking for Panchakarma (Ayurveda) Assistant on Fixed Term Employment (FTE) basis for a period of Three years for Ayurvedic dispensary of NLC India Limited, Neyveli

