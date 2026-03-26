என்எல்சி- இல் ஆயுர்வேத மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கு வேலை!
நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு குறித்து...
என்எல்சி
என்எல்சி
நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விளம்பர எண். 21/2024
பணி: Panchakarma (Ayurveda Assistant-Male)
காலியிடங்கள்: 2
பணி: Panchakarma (Ayurveda Assistant-Female)
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
வயதுவரம்பு: 30- க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியு டன் Panchakarma Theraphy-இல் ஒரு ஆண்டு பயிற்சி அல்லது Panchakarma Therapy-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது Nursing Therapy-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண் டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எடி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு ரூ.236, இதனை அனைத்து பிரிவினர் ரூ. 486 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nlcindia.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.4.2026
மேலும் விண்ணப்பிப்போரின் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...