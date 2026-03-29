வேலைவாய்ப்பு

சென்னை ஐஐடி-ல் வேலை வேண்டுமா..? - பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை ஐஐடி-ல் காலியாக உள்ள தரவுத்தள நிபுணர், தரவுத்தள நிர்வாகி பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:33 am

சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் சென்னை ஐஐடி-ல் காலியாக உள்ள தரவுத்தள நிபுணர், தரவுத்தள நிர்வாகி பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு விளம்பர எண்.: ICSR/PR/Advt.40/2026

பணி: Database Specialist, Database Administrator

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 25,000 - ரூ.40,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் கணினி அறிவியல் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் அல்லது எம்சிஏ, எம்.எஸ்சி(கணினி அறிவியல்) அல்லது அதற்கு இணையான முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் தரவுத்தள செயல்திறன், பாதுகாப்பு, தரவு காப்பகப்படுத்துதல் மற்றும் அளவு மேலாம்மை ஆகியவற்றில் 2 முதல் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத்தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத் தேர்வு குறித்த விபரம் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். நேர்முகத்தேர்விற்கு வரும்போது தேவையான அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டுவர வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.icsrstaff.iitm.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 1.4.2026

ICSR Applications are invited from young and motivated candidates with desired qualification for the post of Database Specialist and Database Administrator

