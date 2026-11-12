இஸ்ரோவில் டெக்னீஷியன் பணி: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இஸ்ரோவில் டெக்னீஷியன் பணி: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
இஸ்ரோவில் டெக்னீஷியன் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...
இஸ்ரோவில் டெக்னீஷியன் பணி - கோப்புப்படம்
இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்திற்கான முதன்மை மையமான 'யு. ஆர். ராவ் செயற்கைக்கோள் மையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 13 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: URSC: 04:2026
பணி: Technician-B
பிரிவு: Electronics Mechanic,Technician Power Electronics Systems,Mechanic Consumer Electronics Appliances, Instrument Mechanic,Mechanic Industrial Electronics
காலியிடங்கள்: 25
பிரிவு: Fitter
காலியிடங்கள்: 8
பிரிவு: Electrician
காலியிடங்கள்: 4
பிரிவு: Refrigeration and Air Conditioning
காலியிடங்கள்: 5
பிரிவு: Turner
காலியிடங்கள்: 1
பிரிவு: Machinist
காலியிடங்கள்: 2
பிரிவு: Electroplater
காலியிடங்கள்: 1
பிரிவு: Motor Vehicle Mechanic
காலியிடங்கள்: 1
மேற்கண்ட பணிக்கான தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மேற்கண்ட டிரேடுகள் ஏதாவதொன்றில் 2 ஆண்டு ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பிரிவு: Light Vehicle Driver- A
காலியிடங்கள்: 1
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் இலகுரக வாகனத்துக்குரிய ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் 3 ஆண்டுகள்பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பிரிவு: Staff Car Driver- A
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் இலகுரக வாகனத்துக்குரிய ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பிரிவு: Heavy Vehicle Driver- A
காலியிடங்கள்: 10
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கனரக வாகனத்துக்குரிய ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.isro.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 13.11.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
ISRO RECRUITMENT OF TECHNICIAN - B, HEAVY VEHICLE DRIVER - A, LIGHT VEHICLE DRIVER - A, STAFF CAR DRIVER – A
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