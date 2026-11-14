ராஜீவ்காந்தி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மையத்தில் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
ராஜீவ்காந்தி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் குறித்து...
ராஜீவ்காந்தி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மையத்தில் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் வேலை - படம்: RGCB
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மையத்தில் காலியாகவுள்ள டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து நவ.14-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
குறைந்தபட்சத் தகுதிகள், பணி விவரம் உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்:
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். RGCB/Advt/TECH/01/2026
பணி: Technical Officer
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: Biotechnology,Biomedical Engineering, Instrumentation Engineering, Electronics & Communication Engineering போன்ற பாடப்பிரிவுகளில் பிஇ, பி.டெக் தேர்ச்சி அல்லது Biotechnology, Physics,Chemistry,Life Science பாடப்பிரிவுகளில் முதல் வகுப்பில் முதுநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Assistant (Group - II)
காலியிடங்கள்: 3
தகுதி: அறிவியல்பாடப்பிரிவில் முதல் வகுப்பில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Assistant (Group - I)
காலியிடங்ள்: 3
தகுதி: முதல் வகுப்பில் +2 தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்கவேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 14.12.2026 தேதியின் படி 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு சலுகை: உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை அளிக்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் செய்முறைத் தேர்வு, திறன் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://rgcb.res.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 14.12.2026 .
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Thiruvananthapuram, invites applications from eligible Indian citizens for the following positions.
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