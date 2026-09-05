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புதுச்சேரி ஜிப்மரில் மருத்துவப் பரிசோதனை ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் மருத்துவப் பரிசோதனை ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

JIPMER Recruitment 2026

புதுச்சேரி ஜவஹர்லால் முதுகலை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஜிப்மர்) - கோப்புப்படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 4:04 pm IST

புதுச்சேரியில் செயல்பட்டு வரும் ஜவஹர்லால் முதுகலை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (ஜிப்மர்) மருத்துவப் பரிசோதனை ஒருங்கிணைப்பாளர்பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து செப்.6 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: jip/medonco/TAR-GET/2025-26/01

பணி: Clinical Trial Coordinator

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Nursing, Pharmacology, Public Health,Life Sciences, Medical Social Work போன்ற ஏதாவதொரு பாடத்தில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று குறைந்தது ஒரு ஆண்டு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். கணினியில் பணிபுரிய தெரிந்திருப்பது விரும்பத்தக்கது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் மின்னஞ்சல் மூலம் தகுதியானவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.edu.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 6.9.2026

Summary

JIPMER Recruitment Notice for the Clinical Trial Coordinator Post

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