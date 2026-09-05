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ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி

ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக....

JIPMER Recruitment 2026 Project Technical Assistant Post

ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணி - கோப்புப்படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:54 pm IST

புதுச்சேரியில் செயல்பட்டு வரும் ஜவஹர்லால் முதுகலை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (ஜிப்மர்) புராஜெக்ட் செவிலியர் - III பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து செப்.6 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : JIP/Med/Onco/TARGET 12025-26/01

பணி: Project Nurse - III

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000

தகுதி: செவிலியர் பிரிவில் பி.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும். பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது, கணினியில் பணிபுரிய தெரிந்திருப்பது விரும்பத்தக்கது.

வயதுவரம்பு: ரூ.35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். எழுத்து மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் மின்னஞ்சல் மூலம் தகுதியானவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.edu.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்கள் இணைத்து விண்ணப்பிக்கவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 6.9.2026

Summary

JIPMER Recruitment of Project Nurse - III Post

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