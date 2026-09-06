மீன்வள ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் விளிஞ்ஞத்தில் செயல்பட்டுவரும் மத்திய மீன்வள ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து...
மீன்வள ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை - cmfri
திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் விளிஞ்ஞத்தில் செயல்பட்டுவரும் மத்திய மீன்வள ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள Young Professional பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 10 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. .
இதுகுறித்த விவரம் வருமாறு:
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 26-1/2028/ Vol-III/VZM
பணி: YoungProfessional-l
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000
தகுதி: விலங்கியல் அல்லது மீன்வளம் பாடத்தில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 21 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்.
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 16.9.2026
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cmfri.org.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக் கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து cmfrivizhinjam@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 10.9.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
An Interview is scheduled to be held on 16th September 2026 on 02.00 PM at Vizhinjam Regional Centre of ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute, Vizhinjam, Thiruvananthapuram,
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