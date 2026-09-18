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மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

மங்களூரு சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் உதவி பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

MRPL Recruitment for the...

மங்களூரு சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் உதவி பொறியாளர் பணி - MRPL

Published On :

மங்களூரு சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட உதவி பொறியாளர் பணிகளுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து செப்.19-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 94/2026

பணி: Assistant Engineer

பிரிவு: Mechanical

காலியிடங்கள்: 8

பிரிவு: Electrical

காலியிடங்கள்: 3

பிரிவு: Chemical

காலியிடங்கள்: 15

வயதுவரம்பு: 19.9.2026 தேதியின்படி 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 - 1,60,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல் போன்ற துறைகளில் பிஇ, பி.டெக் முடித்து கேட் 2026 தேர்வு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: குழு விவாதம் மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.mrpl.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 19.9.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

MRPL Recruitment Notification for Assistant Engineer Posts

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