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ஆன்மிகம்

நாக பஞ்சமி முன்னிட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு - புகைப்படங்கள்

நாக பஞ்சமி முன்னிட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு - புகைப்படங்கள்

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அமிர்தசரஸில் நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, நாக தேவதையின் சிலைக்கு பால் அபிஷேகம் செய்யும் பக்தை.

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 10:24 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமிர்தசரஸில் நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, நாக தேவதையின் சிலைக்கு வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளும் பக்தை.

அமிர்தசரஸில் நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, நாக தேவதையின் சிலைக்கு வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளும் பக்தை.

பாட்னாவில், நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு கோயிலில் வழிபாடு செய்யும் பக்தர்கள்.

பாட்னாவில், நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு கோயிலில் வழிபாடு செய்யும் பக்தர்கள்.

புதுதில்லி ப்ரீத் விஹாரில் உள்ள குஃபா வாலா கோயிலில், சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பக்தர்கள்.

புதுதில்லி ப்ரீத் விஹாரில் உள்ள குஃபா வாலா கோயிலில், சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பக்தர்கள்.

ஜெய்ப்பூரில், ராஜ் ராஜேஸ்வரி கோயிலில் நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் ராஜஸ்தான் முதல்வர் பஜன் லால் சர்மா மற்றும் அவரது மனைவி கீதா சர்மா.

ஜெய்ப்பூரில், ராஜ் ராஜேஸ்வரி கோயிலில் நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் ராஜஸ்தான் முதல்வர் பஜன் லால் சர்மா மற்றும் அவரது மனைவி கீதா சர்மா.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பெண் பக்தை.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பெண் பக்தை.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் தம்பதியினர்.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் தம்பதியினர்.

சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பக்தர்கள்.

சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் பக்தர்கள்.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு பூஜை செய்யும் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு பூஜை செய்யும் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்ய வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்கள்.

நாக பஞ்சமியை முன்னிட்டு, சிவபெருமானை புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்ய வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்கள்.

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