ஆடி 2-வது வெள்ளி: கோடியம்மன் ஆலயத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்!

ஆடி இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை முன்னிட்டு பிரசித்தி பெற்ற கோடியம்மன் ஆலயத்தில் திரளமான பக்தர்கள் அம்மனை தரிசித்துச் சென்றனர்.
தஞ்சாவூர் அருகே கரந்தை அருகே கோடியம்மன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இங்கு அம்மன் பச்சைக்காளி - பவளக்காளி என்ற இரண்டு வடிவங்களில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான இந்த ஆலயத்தில் இரண்டாவது ஆடி வெள்ளிக்கிழமை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு பால், தயிர், சந்தனம், உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து மலர்களால் புஷ்ப அலங்காரம், வளையல் அலங்காரம் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
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