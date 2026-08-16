சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிலை தயாரிப்பு பணிகள் மும்முரம் - புகைப்படங்கள்

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ளதையொட்டி, விநாயகர் சிலைகளை எடுத்துச் செல்லும் பக்தர்கள்.
விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னதாக விநாயகர் சிலைகளை எடுத்துச் செல்லும் பக்தர்கள்.
ரசாயனப் பொருட்களை தவிர்த்து, மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவு, கிழங்கு மாவுப் பசை மற்றும் வண்ணங்களை பயன்படுத்தி சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டன.
1 அடி முதல் 10 அடி உயரம் வரை தயாரிக்கப்பட்ட சிலைகள் விற்பனைக்கு வந்ததையடுத்து, விநாயகர் சிலையை எடுத்துச் செல்லும் பக்தர்கள்.
இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான விநாயகர் சதுர்த்தி விழா, ஆண்டு தோறும் தமிழ் மாதம் ஆவணி மாதத்தில் கொண்டாடுவது வழக்கமான நிலையில், நடப்பாண்டில் இந்த விழாவானது செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
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