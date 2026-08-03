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செயின்ட் - கோபைன் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

செயின்ட் - கோபைன் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்டார் முதல்வர் - புகைப்படங்கள்

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காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், சிப்காட் தொழிற்பூங்கா வளாகத்தில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் நேரில் சென்று அதன் செயல்பாடுகளை பார்வையிட்டார் தமிழக முதல்வர் விஜய்.

Updated On :29 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் நேரில் சென்று அதன் செயல்பாடுகளை பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்.

செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் நேரில் சென்று அதன் செயல்பாடுகளை பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்.

சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபேன் உலகளாவிய கண்ணாடி வளாகத்திற்குச் சென்ற போது, கண்ணாடிப் பலகையில் கையெழுத்திடும் முதல்வர் விஜய்.

சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபேன் உலகளாவிய கண்ணாடி வளாகத்திற்குச் சென்ற போது, கண்ணாடிப் பலகையில் கையெழுத்திடும் முதல்வர் விஜய்.

செயின்ட்-கோபேன் அலையைப் பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்,

செயின்ட்-கோபேன் அலையைப் பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்,

ஒரகடம் சிப்காட் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் முதல்வர் விஜய்.

ஒரகடம் சிப்காட் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் முதல்வர் விஜய்.

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