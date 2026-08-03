செயின்ட் - கோபைன் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் நேரில் சென்று அதன் செயல்பாடுகளை பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்.
சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபேன் உலகளாவிய கண்ணாடி வளாகத்திற்குச் சென்ற போது, கண்ணாடிப் பலகையில் கையெழுத்திடும் முதல்வர் விஜய்.
செயின்ட்-கோபேன் அலையைப் பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்,
ஒரகடம் சிப்காட் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள செயின்ட்-கோபைன் கண்ணாடி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் முதல்வர் விஜய்.
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