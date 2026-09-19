'பத்தா' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
'பத்தா' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில், பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘பத்தா’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மீண்டும் இணைந்த விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி.
படக்குழுவினர், திரையுலகைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.
அட்லீ அவரது மனைவி பிரியா.
ஸ்டார் ஸ்டுடியோ 18 மற்றும் இயக்குநர் அட்லி வழங்கும் இப்படத்தை ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சினி 1 ஸ்டுடியோஸ் புரொடக்ஷன் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
பத்தா படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பத்தா படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.
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