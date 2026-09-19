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'பத்தா' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

'பத்தா' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில்,  பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘பத்தா’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

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மீண்டும் இணைந்த விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி.

மீண்டும் இணைந்த விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி.

படக்குழுவினர், திரையுலகைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

படக்குழுவினர், திரையுலகைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

அட்லீ அவரது மனைவி பிரியா.

அட்லீ அவரது மனைவி பிரியா.

ஸ்டார் ஸ்டுடியோ 18 மற்றும் இயக்குநர் அட்லி வழங்கும் இப்படத்தை ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சினி 1 ஸ்டுடியோஸ் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

ஸ்டார் ஸ்டுடியோ 18 மற்றும் இயக்குநர் அட்லி வழங்கும் இப்படத்தை ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சினி 1 ஸ்டுடியோஸ் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

பத்தா படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

பத்தா படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பத்தா படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பத்தா படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

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