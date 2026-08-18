வட இந்தியாவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை - புகைப்படங்கள்

பிரயாக்ராஜில், கனமழையைத் தொடர்ந்து, மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் இருசக்கர வாகனங்கள்.
பிரயாக்ராஜில், கனமழையைத் தொடர்ந்து மழைநீர் தேங்கிய பாதையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.
மேற்கு வங்க மாநிலம், அசன்சோல் பகுதியில், கனமழையால் வெள்ளக்காடான குடியிருப்பு பகுதிகள்.
மேற்கு வங்க மாநிலம், அசன்சோல் பகுதியில், கனமழையால் வெள்ளக்காடான குடியிருப்பு பகுதிகள்.
மேற்கு வங்க மாநிலம், அசன்சோல் பகுதியில், கனமழையால் வெள்ளக்காடான குடியிருப்பு பகுதிகள்.
மேற்கு வங்க மாநிலம், அசன்சோல் பகுதியில், கனமழையால் வெள்ளக்காடான குடியிருப்பு பகுதிகள்.
இரவு முழுவதும் சிக்கியிருந்த யுபிஇஎஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆறு மாணவர்களை மீட்ட எஸ்.டி.ஆர்.எஃப். குழுவினர்.
பருவமழை மற்றும் அடர்ந்த மூடுபனியால் முழுமையாகச் சூழப்பட்டுள்ள சிம்லா.
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