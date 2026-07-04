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மும்பையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை - புகைப்படங்கள்

கொட்டி தீர்த்த கனமழையில் மத்தியிலும் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா அருகே, குடைகளுடன் நிற்கும் பொதுமக்கள்.
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கொட்டி தீர்த்த கனமழையில் மத்தியிலும் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா அருகே, குடைகளுடன் நிற்கும் பொதுமக்கள்.

ANI

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :4 ஜூலை 2026, 5:36 pm IST

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