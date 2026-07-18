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விண்ணில் பாய்ந்த தனியார் ராக்கெட் விக்ரம் 1 - புகைப்படங்கள்

இந்திய விண்வெளித் துறையில், தனியார் நிறுவனத்தால் முழுமையாக உருவாக்கப்பட்ட முதல் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் 'விக்ரம்-1' மதியம் 12.05-க்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
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இந்திய விண்வெளித் துறையில், தனியார் நிறுவனத்தால் முழுமையாக உருவாக்கப்பட்ட முதல் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் 'விக்ரம்-1' மதியம் 12.05-க்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :18 ஜூலை 2026, 5:41 pm IST

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