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நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் - புகைப்படங்கள்

நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் - புகைப்படங்கள்

பருவநிலை மாறுதலால், லாங்டாங் லிருங் சிகரத்தில் 2,000 அடி அகலம் கொண்ட பிரம்மாண்ட பனிமலை உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு குடியிருப்புப் பகுதிகளை சூறையாடி சென்ற பெருவெள்ளம்.

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 9:20 pm IST
நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தில் போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளப் பெருக்கில் அடித்து வந்த மண் மற்றும் பாறை.

நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தில் போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளப் பெருக்கில் அடித்து வந்த மண் மற்றும் பாறை.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, சேற்றில் புதைந்த கட்டிடங்கள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, சேற்றில் புதைந்த கட்டிடங்கள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போடே கோஷி ஆற்றின் வான்வழித் தோற்றம்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போடே கோஷி ஆற்றின் வான்வழித் தோற்றம்.

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, திரிசூலி ஆற்றின் வழியாக வந்த சேறு கலந்த வெள்ள நீர், போடே கோஷி ஆற்றுடன் கலக்கும் காட்சி.

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, திரிசூலி ஆற்றின் வழியாக வந்த சேறு கலந்த வெள்ள நீர், போடே கோஷி ஆற்றுடன் கலக்கும் காட்சி.

போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் பாய்ந்து வரும் சேறு கலந்த வெள்ளநீர்.

போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் பாய்ந்து வரும் சேறு கலந்த வெள்ளநீர்.

நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தில், போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கினால் அடித்து செல்லப்பட்ட வீடுகள்.

நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தில், போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கினால் அடித்து செல்லப்பட்ட வீடுகள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து மக்கள் தவிப்பு.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து மக்கள் தவிப்பு.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, மண்ணில் புதைந்த வாகனங்கள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கைத் தொடர்ந்து, மண்ணில் புதைந்த வாகனங்கள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கையடுத்து, ஆற்று பாலத்தைக் கடந்து செல்லும் மக்கள்.

நேபாளத்தின் தாடிங் மாவட்டத்தில் உள்ள பெனி காட் பகுதியில், ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கையடுத்து, ஆற்று பாலத்தைக் கடந்து செல்லும் மக்கள்.

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