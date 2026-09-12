The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புது தில்லி பிரகடனம் 2026: பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்பு!மின் தேவையை சமாளிக்க கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு!புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்: சீமான் வலியுறுத்தல்!மதுரையில் அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையா உடல் தகனம்!பிரிக்ஸ் மாநாடு: உக்ரைனில் ஐரோப்பிய படைகள், ரஷியா உடன் போருக்கு வழி! - புதின் எச்சரிக்கை!இந்திய தேர்தல் நடைமுறை உலகின் வெளிப்படையான நடைமுறைகளில் ஒன்று: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! சீன அதிபருடன் வரும் உணவு ருசி தேர்வாளர் குழு! ஆச்சரிய தகவல்தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையாவுக்கு முழு அரசு மரியாதை!பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! தில்லி வந்தார் சீன அதிபர் ஜின்பிங்! வங்கிக் கடன் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய புதிய நடைமுறை செப். 15 முதல் அமல் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் இனி ஆன்லைனில் பதிவிறக்கலாம்தில்லியில் இன்று பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு தொடக்கம்: பிரதமா் மோடி, புதின், ஷி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பங்கேற்பு6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊா்வலம்: சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்நேபாளம்: மறுகட்டமைப்புக்கு ரூ.45,700 கோடி தேவை - வெளியுறவு அமைச்சகம்

பிரிட்டனில் அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

பிரிட்டனில் அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

பிரிட்டனில் புகழ்பெற்ற லீ மேன்ஸ் கப் சில்வர்ஸ்டோன் சர்வதேச கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.

Published On :
கார் பந்தயம் நடைபெறும் களத்திற்கு நேரில் சென்று நடிகர் அஜித்குமாரை, கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு முதல்வர் விஜய்.

கார் பந்தயம் நடைபெறும் களத்திற்கு நேரில் சென்று நடிகர் அஜித்குமாரை, கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு முதல்வர் விஜய்.

முத்தமிட்டு தனது அன்பைப் பகிர்ந்துகொண்ட முதல்வர் விஜய்.

முத்தமிட்டு தனது அன்பைப் பகிர்ந்துகொண்ட முதல்வர் விஜய்.

அஜித்தின் ரேஸ் காரின் மீது அமர்ந்து முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதுடன், அஜித்துக்கு தனது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.

அஜித்தின் ரேஸ் காரின் மீது அமர்ந்து முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதுடன், அஜித்துக்கு தனது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.

சில்வர்ஸ்டோன் சர்வதேச பந்தயப் பாதையில் முதல்வர் விஜய்.

சில்வர்ஸ்டோன் சர்வதேச பந்தயப் பாதையில் முதல்வர் விஜய்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அஜித் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய்யுடன் நேரில் கண்டு ரசித்த த்ரிஷா!

அஜித் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய்யுடன் நேரில் கண்டு ரசித்த த்ரிஷா!

அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்!

அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்!

எனது அழைப்பை ஏற்று முதல்வர் விஜய் வந்ததில் மகிழ்ச்சி: அஜித் குமார்

எனது அழைப்பை ஏற்று முதல்வர் விஜய் வந்ததில் மகிழ்ச்சி: அஜித் குமார்

அஜித் குமார் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் முதல்வர் விஜய்!

அஜித் குமார் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் முதல்வர் விஜய்!

விடியோக்கள்

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி