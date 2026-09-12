பிரிட்டனில் அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
பிரிட்டனில் அஜித் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
பிரிட்டனில் புகழ்பெற்ற லீ மேன்ஸ் கப் சில்வர்ஸ்டோன் சர்வதேச கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
கார் பந்தயம் நடைபெறும் களத்திற்கு நேரில் சென்று நடிகர் அஜித்குமாரை, கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு முதல்வர் விஜய்.
முத்தமிட்டு தனது அன்பைப் பகிர்ந்துகொண்ட முதல்வர் விஜய்.
அஜித்தின் ரேஸ் காரின் மீது அமர்ந்து முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதுடன், அஜித்துக்கு தனது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.
சில்வர்ஸ்டோன் சர்வதேச பந்தயப் பாதையில் முதல்வர் விஜய்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் உடன் நடிகர் அஜித்.
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