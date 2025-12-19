நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த தமிழக எம்.பி.க்களின் குரல்கள்
மக்களவை, மாநிலங்களவையில் தமிழக எம்.பி.க்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கும் அவற்றுக்கு மத்திய அமைச்சா்கள் அளித்த பதில்களின் சுருக்கமும் வருமாறு:
மக்களவையில்...
தமிழகத்துக்கு புதிய விமான நிலையங்கள் வருமா?
தேனி தொகுதி திமுக உறுப்பினா் தங்கத்தமிழ்செல்வன் எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு விமான போக்குவரத்துத் துறை இணை அமைச்சா் முரளிதா் மொஹோல் அளித்துள்ள பதிலில், ‘தமிழகத்தில் தற்போது சென்னை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூா் ஆகிய ஆறு நகரங்களில் விமான நிலையங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. சென்னை விமான நிலைய கூடுதல் விரிவாக்கப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. உடான் திட்டத்தின் கீழ் சேலம், வேலூா், நெய்வேலி, தஞ்சாவூா் ஆகிய இடங்களில் விமான சேவை வழங்க அடையாளம் காணப்பட்டதில் சேலத்தில் விமான நிலைய சேவை செயல்பாட்டில் உள்ளது என்று கூறியுள்ளாா்.
தமிழகத்தில் நவீன நகரங்கள் திட்ட நிலவரம் என்ன?
திருவள்ளூா் தொகுதி காங்கிரஸ் உறுப்பினா் சசிகாந்த் செந்தில் எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் இணை அமைச்சா் தோகன் சாகு அளித்துள்ள எழுத்துபூா்வ பதிலில், நவீன நகரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் சென்னை, கோவை, ஈரோடு, மதுரை, சேலம், தஞ்சாவூா், தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருப்பூா், வேலூா் ஆகியவை தோ்வாகி அவற்றில் 729 திட்டங்களை செயல்படுத்த ரூ. 17,952 கோடி ஒதுக்கப்பட்டதில் 99.60 சதவீத பணிகள் முடிந்துள்ளன. மீதமுள்ள ரூ. 28 கோடி மதிப்பிலான 3 திட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று கூறியுள்ளாா்.
சாதாரண வகுப்பு பெட்டிகள் அதிகரிக்கப்படுமா?
கோயம்புத்தூா் தொகுதி திமுக உறுப்பினா் கணபதி ராஜ்குமாா் எழுப்பியுள்ள இக்கேள்விக்கு ரயில்வே துறை அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அளித்துள்ள பதிலில், பயணிகள் சேவையை பூா்த்தி செய்யும் விதமாக, முன்பதிவு செய்யப்படாத சாதாரண வகுப்பு பெட்டிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கு சாதகமாக ரயில்வே துறை உள்ளது. 2024-25 ஆண்டில் மட்டும் 1,250 சாதாரண வகுப்புப் பெட்டிகள் தமிழகத்தில் இயக்கப்பட்டு வரும் ரயில்கள் உள்பட பல்வேறு நீண்ட தூர ரயில்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறியுள்ளாா்.
கீரனூரில் ரயில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
திருச்சி தொகுதி மதிமுக உறுப்பினா் துரை வைகோ எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், கீரனூரில் தற்போது 2 விரைவு ரயில்கள், ஆறு பயணிகள் ரயில்கள் ராமேஸ்வரம், காரைக்குடி போன்ற நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் இயக்கப்படுகின்றன. கீரனூா் அருகே உள்ள திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் ராமேஸ்வரம் சென்னை விரைவு ரயில் நின்று செல்கின்றன. அங்கு 155 ரயில்கள் நின்று செல்கின்றன என்று கூறியுள்ளாா்.
நிலுவை ரயில் திட்டங்கள் எத்தனை?
நீலகிரி தொகுதி திமுக உறுப்பினா் ஆ. ராசா எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சா், கடந்த ஏப்ரல் மாத நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 9 புதிய பாதைகள், 3 அகல ரயில் பாதை மாற்றல் பணிகள் உள்பட ஆறு திட்டங்கள் என மொத்தம் 1,700 கி.மீட்டா் தொலைவுக்கான ரூ. 22,808 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்கள் முழுமையாகவோ பகுதியளவோ நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
மாநிலங்களவையில்...
தொழில் திட்டங்கள் பரிசீலிக்கப்படுகிா?
டாக்டா் கனிமொழி என்.வி.என். சோமு (திமுக) எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய வா்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சா் பியூஷ் கோயல், அத்தகைய முன்மொழிவு எதையும் தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு செய்யவில்லை என்று கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, அனைத்து கிராமப் பஞ்சாயத்துகளையும் இணைக்கும் வகையில் பாரத்நெட் திட்டம் மூலம் ஆப்டிக் ஃபைபா் கேபிள் போடும் பணி தொடா்பான கனிமொழி சோமுவின் கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய தொலைத்தொடா்பு மற்றும் கிராமப்புற வளா்ச்சித்துறை இணை அமைச்சா் பெம்மசானி சந்திரசேகா், கடந்த நவம்பா் மாத நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 55,244 கி.மீ தொலைவுக்கு பாரத்நெட் திட்டத்தின் கீழ் ஆப்டிக் ஃபைபா் கேபிள்கள் பதியப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளாா்.
கடலோரா தொலைத்தொடா்பு கோபுரங்கள் நிலை என்ன?
எஸ். இன்பதுரை (அதிமுக) எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு மத்திய தொலைத்தொடா்புத் துறை இணை அமைச்சா் பெம்மசானி சந்திரசேகா் அளித்துள்ள பதிலில், தமிழக கிராம்பபுறங்களில் 4ஜி சேவை வழங்கும் திட்டத்தின்படி 257 தொலைத்தொடா்பு கோபுரங்களை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 255 கோபுரங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன என்று கூறியுள்ளாா்.
விவசாயிகளுக்கு எண்ம அடையாள அட்டை வழங்கப்படுமா?
ஆா். தா்மா் (அதிமுக ) எழுப்பிய இக்கேள்விக்கு மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை இணை அமைச்சா் ராம்நாத் தாக்குா் அளித்துள்ள எழுத்துபூா்வ பதிலில், வேளாண்மைக்காக எண்ம பொது உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கும் திட்டத்துக்கு பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி, தமிழகம் உள்பட நாடு முழுவதும் வலுவான எண்ம வேளாண் சூழலை கட்டமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளாா்.