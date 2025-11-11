பிகார் தேர்தல் நிறைவு: 67.14% வாக்குகள் பதிவு!

பிகார் சட்டப் பேரவைக்கான தேர்தல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இறுதிகட்டத் தேர்தலில் மொத்தம் 67.14 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
பிகாரில் மொத்தமுள்ள 243 பேரவைத் தொகுதிகளில் முதல்கட்டமாக 121 தொகுதிகளுக்கு நவ. 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து மீதமுள்ள 122 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று(நவ. 11) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நிறைவு பெற்றுள்ளது.
இதற்காக 45,399 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதில் 40,073 வாக்குச்சாவடிகள் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் 1,302 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில் 3.7 கோடி பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
