Dinamani
தமிழக உள்துறை செயலர் மாற்றம்! மணிவாசன் நியமனம்நாளை (ஏப். 12) தமிழகம் வருகிறார் ராகுல் காந்தி?ஏப்.6 சென்னையில் மழை பெய்ததால் விமானத்தில் சிக்கிய 2 கிலோ தங்கம்! சுவாரசியம்10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விதியை கடுமையாக்கும் சிபிஎஸ்இ! எவ்வளவு எடுத்தால் பாஸ்?பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் மனைவி, மகள்!ராகுல் காந்தியுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் மோடி!ஜோதிபா புலேவின் 200-வது பிறந்த நாள்: குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் மரியாதை!ரஜினி, தனுஷ் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்தது!எத்தனை பேர் வந்தாலும் திமுகவின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
/
இந்தியா

அமெரிக்காவில் இருந்து பிரான்ஸ், ஜெர்மனி செல்கிறார் மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர்!

மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனிக்குச் செல்வது குறித்து...

News image

மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி... - ANI

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 6:48 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி அரசு முறைப் பயணமாக பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்குச் செல்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி அரசு முறைப் பயணமாக அமெரிக்காவுக்குச் சென்றிருந்தார். இதையடுத்து, அமெரிக்க அரசின் மூத்த அதிகாரிகளைச் சந்தித்த அவர் இருநாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகள் குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொண்டார்.

இந்தச் சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ வரும் மே மாதம் இந்தியாவுக்கு வருவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் இந்திய பயணத்துக்கான முன்னேற்பாடாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், வெளியுறவுச் செயலாளர் மிஸ்ரி அமெரிக்காவில் இருந்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப். 12) பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் பயணம் மேற்கொள்வதாக, சனிக்கிழமை அன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸ் செல்லும் மிஸ்ரி அந்நாட்டின் வெளியுறவு பொதுச்செயலாளர் மார்ட்டின் பிரியன்ஸுடன் இணைந்து இந்தியா - பிரான்ஸ் வெளியுறவு ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்குத் தலைமை தாங்குவதாக, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பின்னர், ஜெர்மனியின் பெர்லின் நகரத்துக்குச் செல்லும் மிஸ்ரி இந்தியா - ஜெர்மனி இடையிலான வெளியுறவு கூட்டத்துக்கும் தலைமை வகிக்கின்றார்.

இந்தக் கூட்டங்களில், இந்தியாவுக்கும் அந்நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு, அணுசக்தி, செய்யறிவு (ஏஐ), மக்கள் தொடர்பு உள்ளிட்ட துறைகளின் உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Foreign Secretary Vikram Misri is visiting France and Germany on an official tour.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அடுத்த மாதம் இந்தியா வரும் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சா்: மிஸ்ரி உடனான சந்திப்புக்குப் பிறகு அறிவிப்பு

அமெரிக்க அதிகாரிகளுடன் இந்திய வெளியுறவுத் துறைச் செயலா் சந்திப்பு - பாதுகாப்பு, மேற்காசிய விவகாரம் குறித்து ஆலோசனை

அமெரிக்கா சென்றார் மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர்! டிரம்ப்பின் இந்திய பயணத்துக்கு ஏற்பாடு?

பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026