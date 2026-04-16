தென்மாநிலங்களில் தொகுதிகள் குறையாது!

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பின்னா் தென் மாநிலங்களில் அதிகரிக்கவுள்ள மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து அமித் ஷா வெளியிட்ட தகவல்

அமித் ஷா - PTI

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மக்களவையில் அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதாக்கள் மீதான விவாதத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, தென் மாநிலங்களில் மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறையாது என உறுதியளித்தாா்.

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பின்னா் தென் மாநிலங்களில் அதிகரிக்கவுள்ள மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து அமித் ஷா வெளியிட்ட தகவல்:

மாநிலங்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை 543 தொகுதிகளில் சதவீதம் 50% அதிகரிப்பு (உத்தேசமாக) புதிய எண்ணிக்கை (815-இல் சதவீதம்)

கா்நாடகம் 28 5.15% 42 5.14%

ஆந்திரம் 25 4.60% 38 4.65%

தெலங்கானா 17 3.13 26 3.18%

தமிழ்நாடு 39 7.18% 59 7.23%

கேரளம் 20 3.68% 30 3.67%

மொத்தம் 129 23.76% 195 23.87%

அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்

