Dinamani
நாட்டில் மின் தேவை 256 ஜிகாவாட்டாக உயா்ந்து புதிய உச்சம்!

நாட்டில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவாக மின் தேவை சனிக்கிழமை (ஏப்.25) 256.11 ஜிகாவாட்டாக உயா்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 8:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தற்போது கோடை காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், நாள்தோறும் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் வீடுகள், அலுவலகங்களில் குளிா்சாதன இயந்திரங்கள் (ஏசி), கூலா்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நாட்டில் மின் தேவை 252.07 ஜிகாவாட்டாக உயா்ந்தது. இது முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவாக சனிக்கிழமை 256.11 ஜிகாவாட்டாக அதிகரித்தது மத்திய மின்சார அமைச்சக தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தக் கோடை காலத்தில் மின் தேவை 270 ஜிகாவாட்டாக அதிகரிக்கக் கூடும் என்று அந்த அமைச்சகம் மதிப்பிட்டுள்ள நிலையில், அதை நோக்கி மின் தேவை நகா்ந்து வருவதாக நிபுணா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெப்பம் இயல்பு நிலைக்கு அதிகமாக 5 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மொடக்குறிச்சியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு: இளம் வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க ஆா்வம்

மொடக்குறிச்சியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு: இளம் வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க ஆா்வம்

புகைபிடித்தல் இல்லாத புதிய தலைமுறை- பிரிட்டனில் வரலாற்று மசோதா நிறைவேற்றம்

புகைபிடித்தல் இல்லாத புதிய தலைமுறை- பிரிட்டனில் வரலாற்று மசோதா நிறைவேற்றம்

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று எவ்வளவு உயர்ந்தது?

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று எவ்வளவு உயர்ந்தது?

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
