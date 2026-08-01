ஒரு வாரப் பதற்றத்துக்குப் பின்... நேபாளத்தில் பகுதிவாரியாக ஊரடங்கு தளர்வு!

இந்திய எல்லையை ஒட்டிய நேபாளத்தின் சில பகுதிகளில் மத ரீதியான பதற்றத்தைத் தொடர்ந்து ஊரடங்கு உத்தரவு பகுதியளவு தளர்த்தப்பட்டு வருகின்றது.
சுன்சாரி மாவட்டத்தின் தேவாங்குஞ்ச் மற்றும் கப்தாங்குஞ்ச் பகுதிகளில் தொடங்கிய பதற்றத்தைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஒரு வாரமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையைச் சீராக்கும் முயற்சியாக, நேபாளத்தின் தெற்குச் சமவெளிப் பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ளூர் நிர்வாகங்கள் ஊரடங்கைத் தளர்த்தத் தொடங்கியுள்ளன.
ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, தெற்குச் சமவெளிப் பகுதிகளின் சில இடங்களில் நல்லிணக்கப் பேரணிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
சுன்சாரி மாவட்டத்தின் 10 உள்ளூர்ப் பகுதிகளிலும் தனுஷா மாவட்டத்தின் ஜனக்பூர் பகுதியிலும் ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாகத் தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. அதேபோல் சிராஹா மாவட்டத்தின் லஹான் பகுதியிலும் ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டது. இருப்பினும், வாரத்தின் தொடக்கத்தில் வன்முறைச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த சிராஹாவின் கோல்பஜார் பகுதியில் தொடர்ந்து ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது.
சுன்சாரி நிர்வாகம், இட்டஹாரி, ராம்துனி, இனருவா, துஹாபி, போகராஹா நர்சிங், கோஷி, காதி, தேவாங்குஞ்ச், ஹரிநகர் மற்றும் பார்ஜு ஆகிய பகுதிகளின் குறிப்பிட்ட இடங்களில் சனிக்கிழமை காலை 8:30 மணி முதல் ஊரடங்கை நீக்கி, மாலை 5 மணி வரை தடை உத்தரவுகளை அமல்படுத்தியுள்ளது.
சுன்சாரி மாவட்டத்தின் தலைமை மாவட்ட அதிகாரி ஈஸ்வரி பிரசாத் ஆர்யால் கூறுகையில், பாதுகாப்பு நிலவரத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டாலும், ஐந்து பேருக்கு மேற்பட்டோர் கூடுவதற்கோ, ஊர்வலங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், கூட்டங்கள் மற்றும் அமர் போராட்டங்களை நடத்துவதற்கோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைமை படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள நிர்வாகம், அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேணிக்காக்கக் கட்டுப்பாட்டு உத்தரவுகளைப் பின்பற்றுமாறு பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளது.
The local administrations in various districts of Nepal in the Southern plains have started easing the curfew, as an attempt to ease life after nearly a week following the tension that started from Dewangunj and Kaptangunj in Sunsari district.
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