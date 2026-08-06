முன்னாள் ரௌடி - என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட அரசியல்வாதி ஆதிக் அகமது மகன் விபத்தில் பலி! கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்ஸியில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில், ரௌடியாக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய மறைந்த ஆதிக் அகமது மகன் அபான் பலியானார்.
விபத்தில் சிக்கிய காரில் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த அபான், தன்னைக் காப்பாற்றுமாறு கெஞ்சியிருக்கிறார். ஆனால், காரில் சிக்கியிருந்த அவரை மீட்க மக்கள் எவ்வளவோ முயன்றும் முடியாமல் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
மிக வேகமாக வந்த கார், சாலைத் தடுப்பில் மோதியதில், கார் இருந்த அபான் மற்றும் அவரது நண்பர் சோனு இருவரும் பலியாகினர். பிரயாக்ராஜிலிருந்து ஜான்ஸி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த காரில் ஐந்து பேர் இருந்துள்ளனர்.
வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த கார் ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலைத் தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக இன்று காலை 10.30 மணிக்கு காவல்துறைக்குத் தகவல் வந்துள்ளது.
விரைந்து சென்ற காவல்துறை, உடல்களைக் கைப்பற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர், காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஒருவர் கூறுகையில், கார் மிக வேகமாகச் சென்று கொண்டிருந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆதிக் அகமதுவின் ஐந்து மகன்களில் அபான் இளைய மகனாவார். தற்போது இவரது இரண்டு மகன்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் வெவ்வேறு சிறைச்சாலைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, ஆதிக் அகமது குடும்பத்தில், இவர்களது மூத்த மகன் ஆசாத் அகமது, அவரது சகோதரர் அஷ்ரஃப், ஆதிக் அகமது ஆகியோர் காவல்துறை என்கவுண்டர்களில் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த உயிரிழப்பு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அப்பகுதியில் லேசாக மழை பெய்திருந்ததும், கார் மிக வேகமாக வந்ததும் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழக்கக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
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