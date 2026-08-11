பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் காகித அடிப்படையிலான வங்கி நடைமுறைகளுக்காக கொண்டுவரப்பட்ட 135 ஆண்டுகள் பழைமையான 1891-ஆம் ஆண்டு சட்டத்துக்கு பதிலாக மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய ‘வங்கிக் கணக்குப் புத்தக ஆதார மசோதா 2026’ மாநிலங்களவையில் திங்கள்கிழமை நிறைவேறியது.
எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களின் தொடா் அமளிக்கிடையே, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
மக்களவையில் கடந்த 5-ஆம் தேதி இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது, மாநிலங்களவையிலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மசோதா மீதான விவாதத்துக்குப் பதிலளித்துப் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், ‘வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள், நிதி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சேவை நிறுவனங்கள் என, கடந்த சில ஆண்டுகளில் நாட்டின் வங்கி மற்றும் நிதித் துறை மிகப் பெரிய வளா்ச்சி கண்டுள்ளது. சாமானிய மக்களின் வங்கி மற்றும் நிதித் தேவைகளை பூா்த்தி செய்வதில் இந்த நிறுவனங்களும் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. எனவே, தேவைப்படுகின்ற போதெல்லாம் அவா்களுக்கு இதுபோன்ற சான்றாதார கட்டமைப்பை வழங்குவது அவசியமாகும்.
நிதித் துறை சாா்ந்த அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் சீரான ஆதார நடைமுறையை உறுதி செய்யும் வகையில், பிற முறைப்படுத்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கும் இச் சட்டத்தை விரிவுபடுத்தவும் மத்திய அரசுக்கு இந்த மசோதாவின் 4-ஆவது பிரிவு அதிகாரமளிக்கிறது. சூழலுக்கு ஏற்ப, வங்கி ஆவணங்களை அச்சுப் பிரதி வடிவிலோ அல்லது மின்னணு வடிவிலோ சமா்ப்பிக்க இந்தச் சட்ட முன்வரைவு அனுமதிக்கிறது.
வாடிக்கையாளா்களின் தன்மறைப்பு உரிமை மற்றும் ரகசியத் தன்மையை முழுமையாகப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், சட்ட நடவடிக்கைகளில் வங்கி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தெளிவான, பாதுகாப்பான மற்றும் வெளிப்படையான சட்டக் கட்டமைப்பை வழங்குவதன் மூலம் இந்த முன்வரைவு பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துகிறது’ என்றாா்.
எதிா்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு
மாநிலங்களவை காலை 11 மணிக்கு கூடியது முதல், நீட் போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல் துறையின் அத்துமீறல், ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரங்களை எழுப்பி எதிா்க்கட்சியினா் அமளியில் ஈடுபட்டனா்.
மதிய இடைவேளைக்குப் பிறகு அவை பிற்பகல் 2 மணிக்கு கூடியபோது, அவையை துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ் வழிநடத்தினாா். அப்போதும் அமளி தொடா்ந்ததால், அவையை 15 நிமிஷங்கள் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை மீண்டும் பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு கூடியபோது, வங்கிக் கணக்குப் புத்தக ஆதார சட்ட மசோதாவை மத்திய அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், அவையின் ஒப்புதலுக்காக அறிமுகம் செய்தாா்.
அப்போது, நீட் போராட்ட விவகாரம் உள்ளிட்ட விவாகரங்களை எழுப்ப எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே முற்பட்டாா். ஆனால், மசோதா குறித்து மட்டுமே பேச வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு, மல்லிகாா்ஜுன காா்கே பேச அவையை வழிநடத்திய துணைத் தலைவா் அனுமதி மறுத்தாா். இதற்கு எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தால் அவையில் கடும் அமளி நீடித்தது.
அப்போது, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சில தீவிரமான விஷயங்கள் குறித்து திரிணமூல் காங்கிரஸ் உறுப்பினா் நதீமுல் ஹக் பேச முற்பட்டாா். ஆனால், மசோதா குறித்து மட்டுமே பேச வேண்டும் என அவருக்கும் துணைத் தலைவா் அனுமதி மறுத்தாா்.
உறுப்பினா்களுக்குப் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து அவையிலிருந்து எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
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