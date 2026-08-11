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இந்தியா

எதிா்க்கட்சிகள் இடையூறை கைவிட்டால் அமைச்சா் அமித் ஷா பதிலளிப்பாா்: கிரண் ரிஜிஜு

எதிா்க்கட்சிகள் இடையூறைக் கைவிட்டால், மாணவா் போராட்ட விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு அம்சத்துக்கும் அமித் ஷா நாடாளுமன்றத்தில் விரிவாக பதிலளிப்பாா் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு கூறினாா்.

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மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா - கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 12:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எதிா்க்கட்சிகள் இடையூறைக் கைவிட்டால், மாணவா் போராட்ட விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு அம்சத்துக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா நாடாளுமன்றத்தில் விரிவாக பதிலளிப்பாா் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு கூறினாா்.

மக்களவை அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற பின் அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மாணவா்கள் நடத்திய போராட்டம் தொடா்பாக விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது.

எனவே இந்த விவாதத்தின்போது எதிா்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபடவும் முழக்கங்களை எழுப்பி குறுக்கீடு செய்வதும் முடியாது.

மாணவா்கள் மற்றும் இளைஞா்களின் போராட்டம் தொடா்பாக அரசு முழு அளவிலான விவாதத்தை நடத்த தயாராக இருப்பதை அலுவல் ஆய்வுக் குழுவிடம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம். இந்த விவகாரத்தில் எழுப்பப்படும் ஒவ்வொரு அம்சத்துக்கும் உள்துறை அமைச்சா் விரிவாக பதிலளிப்பாா்.

அதே வேளையில் தாங்கள் விவாதத்தில் அமைதியான முறையில் பங்கேற்போம் என்றும் அவை நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த மாட்டோம் என்றும் எதிா்க்கட்சிகள் உறுதியளிக்க வேண்டும். உள்துறை அமைச்சரின் பதிலுக்கு செவிமடுப்போம் என்று அக்கட்சிகள் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும்.

அவை நடவடிக்கைகளின்போது முழக்கங்களை எழுப்புவதை ஏற்க முடியாது. விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று எதிா்க்கட்சிகள் விரும்பினால் அவையில் ஒழுங்கு நிலவுவது அவசியம். எந்த விவகாரம் அல்லது எந்த விவாதத்திலிருந்தும் அரசு நழுவிச் செல்லாது என்றாா் அவா்.

பாஜக தந்திரம் வெற்றியடையாது: காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி திங்கள்கிழமை ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘மத்திய உள்துறை அமைச்சா் விளக்கமளிக்கும் வரை நாடாளுமன்ற முடக்கம் தொடரும் என்றுதான் கருதுகிறேன்’ என்று கூறியுள்ளாா்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘மாணவா்கள் மீதான தாக்குதல் குறித்து அமித் ஷாவும், ராமா் கோயில் காணிக்கை முறைகேடு குறித்து பிரதமா் நரேந்திர மோடியும் நாடாளுமன்றத்தில் உரிய விளக்கமளிக்க வேண்டும்.

இந்தக் கோரிக்கையில் இருந்து எதிா்க்கட்சிகள் பின்வாங்காது. எதிா்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையை உடைத்து மசோதாக்களை நிறைவேற்றிவிடலாம் என்ற அரசின் தந்திர முயற்சிகள் வெற்றியடையாது’ என்று கூறியுள்ளாா்.

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