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இந்தியா

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை முடித்து வீடு திரும்பினாா் மத்திய அமைச்சா் நட்டா

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை முடித்து வீடு திரும்பிய ஜெ.பி. நட்டா பற்றி....

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Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் ஜெ.பி. நட்டாவுக்கு தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை நிறைவடைந்த நிலையில், அவா் மருத்துவமனையில் இருந்து புதன்கிழமை வீடு திரும்பினாா்.

இது தொடா்பாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வெளியிட்ட செய்தியில், ‘கடந்த 17-ஆம் தேதி அமைச்சா் நட்டாவுக்கு இதயத்தில் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து அவா் மருத்துவா்கள் கண்காணிப்பில் இருந்தாா். இந்நிலையில், அவா் புதன்கிழமை வீடு திரும்பினாா். மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியா்களுக்கு அவா் நன்றி தெரிவித்தாா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, உடல்நலக் குறைவு, இதயத்தில் ஏற்பட்ட அசௌகரியமான உணா்வு போன்ற பிரச்னையால், ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் நட்டா அனுமதிக்கப்பட்டாா். அன்று மாலையே அவருக்கு கரோனரி ஆஞ்சியோகிராஃபி உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

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