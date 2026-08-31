The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய்யுடன் மாணிக்கம் தாகூர் சந்திப்பு!போர்ப் பதற்றம்! ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு!கண்ணியத்துடன் பேசுங்கள்: சட்டப்பேரவையில் ஜேசிடி பிரபாகர் அறிவுறுத்தல்பொங்கல் திருநாளுக்கு வழங்கப்படும் வேட்டியின் அளவு 4 முழமாகக் குறைப்பு: அமைச்சர்டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு நாளைமுதல் ஊதிய உயர்வு!தவெக அரசுடன் சென்னை மேயர் சேர்ந்து செயல்படுவதில்லை: ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றச்சாட்டுகொலைக்களமாக மாறுகிறதா தமிழ்நாடு? டிடிவி தினகரன் கேள்வி! தேர்தல் வழக்குகள்: முதல்வர் விஜய் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை தள்ளிவைப்புகொளத்தூரில் வி.எஸ். பாபு வெற்றியை எதிர்த்து மு.க. ஸ்டாலின் வழக்கு: தீர்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு 2026 பிரதமர் வேட்பாளர் யார்? தமிழக அரசியலில் உருவான சூறாவளி!தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்: முதல்வர் அறிவிப்புபால் கொள்முதல் விலை மேலும் ரூ.3 உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 903ஆக உயர்வு! முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் எண்ணம் துளியும் கிடையாது: வைகோ சாலை விரிவாக்கம்! விரைவில் விரிவான திட்ட அறிக்கை வெளியிடப்படும் - ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ஆவணித் திருவிழா! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்ஆன்லைன் செயலி மூலம் மோசடி: செப்டிக் டேங்கில் பதுக்கப்பட்ட பணம்? போலீஸார் உடைத்து சோதனை

பிரயாக்ராஜில் சிவப்பு எச்சரிக்கை! தாழ்வான பகுதிகளில் புகுந்த வெள்ள நீரால் மக்கள் அவதி!

கனமழையை தொடர்ந்து பிரயாக்ராஜில் புகுந்த வெள்ள நீர் பற்றி...

Floodwaters enter Prayagraj

பிரயாக்ராஜ் - X

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 4:57 pm IST

உத்தரப் பிரதேசத்தின், பிரயாக்ராஜில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தொடர் மழையால் கங்கை மற்றும் யமுனை ஆறுகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ள நிலையில், பிரயாக்ராஜில் ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் புகுந்துள்ளது. இதனால் ஆற்றுப்படுகைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

சோட்டா பாகடா மற்றும் ராஜபூர் போன்ற பகுதிகளில் வசிப்பவர்களின் கூற்றுப்படி,

தாழ்வான பகுதியில் நீர் தேங்கியுள்ளதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது கடினமாகியுள்ளது. பள்ளிகளுக்குச் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. உயிரினங்கள் வீட்டிற்குள் நுழையக்கூடும் என்ற அச்சமும் எழுந்ததுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சியர் கூறுகையில்,

கடந்த இரண்டு நாள்களாக கங்கை மற்றும் யமுனை ஆறுகளில் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்ததால், ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகளில் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது.

ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பாகடா மற்றும் ராஜபூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை குழுக்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நிவாரண முகாம்கள் செயல்படத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. நிவாரண முகாமிற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் அங்குச் செல்லலாம். நீர்மட்டம் உயர்ந்தாலும் மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் இதுவரை பாதிக்கப்படவில்லை.

நிர்வாகம் கிராமப்புறங்களை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாகவும், எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.

Floodwaters from the rising Ganga and Yamuna have entered low-lying areas along their banks in Prayagraj following continuous rainfall, creating difficulties for thousands of people living in the floodplain, officials said on Monday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 133 பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு அபாயம்: ஆட்சியா் தகவல்!

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 133 பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு அபாயம்: ஆட்சியா் தகவல்!

திரிபுரா: வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து 1,305 பேர் மீட்பு

திரிபுரா: வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து 1,305 பேர் மீட்பு

கபினி உபரிநீர் வரத்து! மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 2 அடி உயர்வு!

கபினி உபரிநீர் வரத்து! மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 2 அடி உயர்வு!

வெள்ள நீர் தங்கு தடையின்றி செல்ல சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்!

வெள்ள நீர் தங்கு தடையின்றி செல்ல சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்!

விடியோக்கள்

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...