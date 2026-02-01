நாடாளுமன்றம்: இரு அவைகளின் ஊழியர்கள், பராமரிப்புச் செலவுக்காக ரூ. 1,492 கோடி ஒதுக்கீடு

மத்திய பட்ஜெட்டில் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் செயல்பாட்டுக்கும் ரூ. 1,492 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மக்களவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர் என இருவரின் சம்பளம் மற்றும் படிகளுக்கு ரூ. 1.56 கோடியும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளம் மற்றும் படிகளுக்கு ரூ. 416.45 கோடியும் மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, மக்களவையின் தலைமைச் செயலகத்தின் செலவுகள், ஊழியர்கள், அதிகாரிகளின் சம்பளம், பராமரிப்புச் செலவுகள், சன்சத் தொலைக்காட்சி செலவுகள் என ரூ. 586.03 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக மக்களவைக்கு மட்டும் ரூ. 1,009 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அடுத்ததாக, மாநிலங்களவைத் தலைவர், அதன் துணைத் தலைவரின் சம்பளம் மற்றும் படிகளுக்கு ரூ. 2.55 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் சம்பளம் மற்றும் படிகளுக்கு ரூ. 3.36 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களவைச் செயலகம், சம்பளம், அலுவலகம், பராமரிப்புச் செலவுகள் என தலைமைச் செயலகத்துக்கு 349.37 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவைத் தலைவரின் செயலகத்தில் ஊழியர்கள், அதிகாரிகள், நிர்வாகச் செலவுகள், பயண செலவுகள் என ரூ. 11.70 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலங்களவைக்கு மொத்தமாக ரூ. 482.99 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.