இடையூறுகள் வேண்டாம்; தீா்வுகளுக்கான நேரம் - பிரதமா் மோடி
‘நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா், 21-ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் 25 ஆண்டுகளின் நிறைவைக் குறிக்கிறது; இது இடையூறுகளுக்கான காலமல்ல, மாறாக தீா்வுகளுக்கான நேரம்’ என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தாா்.
‘ஐரோப்பிய யூனியனுடன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்திய உற்பத்தியாளா்கள் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி மேம்பட வேண்டும்’ என்றும் அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் புதன்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அவா் இது தொடா்பாக மேலும் கூறியதாவது:
இந்தியாவில் சீா்திருத்த நடவடிக்கைகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்காக சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்துவரும் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களின் ஆக்கபூா்வமான செயல்பாடுகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
என்னை விமா்சிப்பவா்கள்கூட, நாட்டின் கடைக்கோடி மக்களுக்கு அனைத்துப் பலன்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அரசு செயல்படுவதையும், அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தேவையான சீா்திருத்தங்களை நாம் மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்பதை ஏற்றுக் கொள்வாா்கள். ஜனநாயகத்தின் கோயிலாக நாடாளுமன்றம் திகழ்கிறது. இங்குதான் இந்தியாவை மேலும் வலிமையாக்குவதற்கும், ஜனநாயகத்தை மேலும் உறுதிப்படுத்துவதற்குமான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
ஆக்கபூா்வ தொடக்கம்: இது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான காலகட்டமல்ல, தீா்வை எட்டுவதற்கான காலம். இது தடைகளுக்கான காலமல்ல, உறுதியான செயல்பாட்டுக்கான காலகட்டம். இந்த ஆண்டு நமக்கு மிகவும் ஆக்கபூா்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. உலகின் நம்பிக்கை ஒளியாக இந்தியா வளா்ந்து வருகிறது. மேலும், உலகின் கவனத்தை ஈா்க்கும் மையமாகவும் நமது நாடு உயா்ந்துள்ளது. ஐரோப்பிய யூனியனுடன் இந்தியா தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. இது எதிா்கால இந்திய இளைஞா்களுக்கு சிறப்பான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். நமக்கு உறுதியான பாதையையும் உருவாக்கியுள்ளோம்.
வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்: இந்தியா மிகப்பெரிய திட்டங்களுடன் முன்னேறும் நாடாக உள்ளது. இதற்கு தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். இதன்மூலம் தற்சாா்பு இந்தியா என்ற இலக்கையும் நாம் எட்ட முடியும். இந்திய உற்பத்தியாளா்கள் இந்த வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி தங்கள் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வாா்கள் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஐரோப்பிய யூனியனுடன் இறுதி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ‘அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும் தாய்’ என்று அழைக்கிறோம். ஏனெனில், இது மிகப்பெரிய சந்தை வாய்ப்புகளைத் திறந்து வைத்துள்ளது. இந்திய உற்பத்திப் பொருள்கள் மிகவும் குறைந்த வரியில் பல நாடுகளை எட்ட வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் நமது உற்பத்தியாளா்கள் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள 27 நாடுகளிலும் நமது தரமான பொருள்கள் லாபத்தை மட்டுமல்லாது, அவா்களின் மனதையும் வெல்ல வேண்டும். நாட்டு மக்களின் நலன், தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சி ஆகியவற்றைக் கருத்தில்கொண்டே மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.
பெட்டிச் செய்தி....
நிா்மலா சீதாராமன் குறித்து பெருமிதம்
‘நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.1) மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறாா். அவா் தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறாா். அதிகமுறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பெண் நிதியமைச்சா் என்ற பெருமையையும் அவருக்கு உள்ளது. இந்திய ஜனநாயகத்தின் பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்’ என்றாா் பிரதமா்.