தில்லி, உ.பி.யில் ரூ.14,115 கோடிக்கு சாலைத் திட்டங்கள்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

தில்லி, உத்தர பிரதேசத்தில் ரூ.14,115 கோடிக்கு சாலைத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அமைச்சரவை புதன்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது.
இதுகுறித்து புது தில்லியில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தில்லியில் வசந்த் குஞ்ச், நெல்சன் மண்டேலா சாலையுடன் துவாரகை விரைவுச் சாலையை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை-148ஏஇ-க்கான ஆறு வழிச் சாலை சுரங்கப்பாதை கட்டுமானத்துக்கு பிரதமா் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 8.1 கி.மீ தொலைவிலான இந்தச் சாலை திட்டம் ரூ.6,969.67 கோடி மூலதன செலவில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
இதேபோல உத்தர பிரதேசத்தில் ரூ.7,145.14 கோடி செலவில் 117.7 கி.மீ. தொலைவுக்கு கான்பூா்-கப்ரை பசுமை வழி நெடுஞ்சாலை அமைக்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.
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